Congreso: plantean prisión para quienes manipulen elecciones con bots y cuentas falsas

El parlamentario Pasión Dávila es el impulsor de este proyecto de ley.

El parlamentario Pasión Dávila es el impulsor de este proyecto de ley.

El congresista Pasión Dávila, de la Bancada Socialista, presentó el proyecto de ley 13404, que propone sancionar penalmente a quienes manipulen procesos electorales usando granjas de bots, cuentas falsas o sistemas automatizados en redes sociales. La iniciativa plantea incorporar tres nuevos artículos al Código Penal para regular estas prácticas digitales que pueden alterar la percepción de los votantes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El proyecto establece que será delito crear, contratar o utilizar bots, cuentas automatizadas o plataformas digitales que generen publicaciones masivas, simulen apoyo ciudadano o manipulen artificialmente tendencias, hashtags o métricas durante periodos electorales. También se incluye la difusión de contenido automatizado que aparenta ser participación real de personas.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Penas de 3 a 6 años

De acuerdo con el artículo 359-D que plantea el proyecto, quienes utilicen estas herramientas para manipular una elección enfrentarían entre 3 y 6 años de cárcel. La sanción también contempla inhabilitación para ejercer funciones públicas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. El objetivo es evitar que estas prácticas se normalicen y proteger la transparencia del proceso electoral.

Castigos más severos

En tanto, el artículo 359-E eleva la pena a entre 5 y 8 años cuando el responsable sea un candidato, dirigente político o la persona que haya contratado estos servicios. Si la manipulación se realiza durante el periodo electoral, el proyecto señala que incluso podría anularse la candidatura involucrada. Estas sanciones buscan frenar el uso de estrategias digitales engañosas dentro de la competencia política.

Protección de la expresión

El proyecto aclara que la norma no afecta opiniones personales, críticas políticas, participación ciudadana auténtica ni interacciones naturales en redes sociales. Tampoco penaliza el uso de herramientas digitales que no simulen comportamiento humano. La intención, según el texto, es castigar únicamente la manipulación automatizada diseñada para influir ilegalmente en el electorado.

Impacto en elecciones 2026

Si el proyecto se aprueba antes de las elecciones del 2026, partidos y candidatos tendrían que ajustar sus estrategias digitales. El uso de bots y automatización para inflar tendencias, responder de forma masiva o aparentar apoyo ciudadano se convertiría en delito, lo que aumentaría la fiscalización y los riesgos legales en plena campaña. Cualquier intento de manipulación mediante sistemas automatizados podría significar cárcel, inhabilitación e incluso la pérdida de la candidatura.

PUEDES VER: Wilson Soto se retracta y retira proyecto que exigía título profesional a influencers

Otras iniciativas

Previamente, la congresista Esmeralda Limachi presentó los proyectos 13058 y 13059, que también buscan frenar el uso de cuentas falsas, bots y desinformación en campañas. El PL 13058 propone prohibir bots en la Ley de Organizaciones Políticas, con sanciones del JNE que incluyen multas de hasta 30 UIT y exclusión en caso de reincidencia. El PL 13059 plantea penas de hasta ocho años por inducir al voto mediante engaños usando medios digitales, redes sociales o inteligencia artificial.