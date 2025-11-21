HOYSuscripcion LR Focus

Carlincatura expone las veces que Rafael López Aliaga negó sus propias declaraciones

¡Mentiroso, jamás he dicho eso!, indica el ex alcalde de Lima en la viñeta. Al inicio de su gestión, RLA informó que estaban dispuestos a pagar para liberar los peajes de Rutas de Lima, sin embargo, luego negó haber dicho eso.

Carlincatura expone las veces que Rafael López Aliaga negó sus propias declaraciones. Foto: composición LR
Carlincatura expone las veces que Rafael López Aliaga negó sus propias declaraciones. Foto: composición LR

La Carlincatura de este viernes 21 de noviembre satiriza sobre las ocasiones en que el precandidato presidencial, Rafael López Aliaga, negó sus propias declaraciones.

Una de esas veces fue cuando informó en una entrevista que desde la Municipalidad de Lima estaban dispuestos a pagar para liberar los peajes concesionados por Rutas de Lima. Tan solo días después, cuando fue consultado por ello indicó que era "mentira".

