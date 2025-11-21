Carlincatura expone las veces que Rafael López Aliaga negó sus propias declaraciones

La Carlincatura de este viernes 21 de noviembre satiriza sobre las ocasiones en que el precandidato presidencial, Rafael López Aliaga, negó sus propias declaraciones.

Una de esas veces fue cuando informó en una entrevista que desde la Municipalidad de Lima estaban dispuestos a pagar para liberar los peajes concesionados por Rutas de Lima. Tan solo días después, cuando fue consultado por ello indicó que era "mentira".