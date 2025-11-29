Elecciones 2026: APRA y Renovación Popular marcan inicio de las elecciones internas para que partidos definan sus candidatos

A solo unos meses de que se lleve a cabo una nueva elección presidencial, los partidos políticos están definiendo quiénes serán sus representantes de cara a la ciudadanía. De las 39 organizaciones políticas participantes, dos han decidido realizar sus elecciones internas bajo la modalidad de “un afiliado, un voto”, es decir, una elección general en la que todos los afiliados votan por el candidato que consideren adecuado para representarlos. Estos partidos son el APRA y Renovación Popular.

Sin embargo, —y aunque resulte contradictorio— la situación de ambos partidos es distinta. Mientras el APRA ha presentado una llamativa cantidad de postulantes para la candidatura presidencial —15 apristas buscan llegar a Palacio—, Renovación Popular afrontará este proceso con un solo candidato: su líder, Rafael López Aliaga.

Apra: 15 militantes del partido de la estrella quieren ser presidentes

Por parte del APRA, una de las mayores propuestas viene del precandidato Hernan Garrido Lecca. El exministro de Salud y de Vivienda presentó una serie de propuestas centradas en fortalecer la capacidad técnica de los hospitales nacionales. En declaraciones para La República se mostró optimisma y vencedor de las elecciones internas en el partido de la estrella: “Mi pronóstico es que ganaré”.

Su consigna -enlazada al cargo que ocupó anteriormente- se enfoca en renovar los sistemas públicos de salud: “Han pasado diez presidentes y el presupuesto nacional es cuatro veces más y no han entregado uno solo”, declaró. Para ello, propone conformar equipos dedicados a agilizar procesos. Señaló que tomó la idea del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. “Son unidades de muy pocas personas con todo el poder de destrabar las cosas”.

En una de sus últimas apariciones pública, Garrido Lecca señaló que respeta a todos los aspirantes de su partido que participan en las internas que buscan la candidatura presidencial y también postular al Senado o a la Cámara de Diputados, pero que su vocación es clara y apunta a ser presidente y no congresista.

"Después del 30 estoy seguro que todos trabajaremos juntos para llevar al Partido del Pueblo a un tercer mandato”, señaló refiriéndose a las elecciones internas en las que él participa con el número 2. Asimismo, recalcó que en un eventual gobierno suyo priorizará el rol de las nuevas generaciones en el Gobierno. "A los jóvenes se les dará espacio para asumir responsabilidades reales dentro del Estado y el partido", sostuvo.

En la contienda interna del Partido Aprista, también se encuentran otros candidatos con posturas enfrentadas sobre la visión del partido, lo que ha generado una disputa entre corrientes autodenominadas renovadoras y la llamada “vieja guardia” aprista.

Jorge del Castillo cuenta con experiencia en la administración del Estado. Durante el gobierno de Alan García fue primer ministro. Además, los escándalos no le son ajenos. En su periodo como premier, Del Castillo fue señalado en el caso “Petroaudios”: en una de las grabaciones, Alberto Quimper, exmiembro del directorio de PetroPerú, y Rómulo León Alegría, dirigente aprista, mencionaban a Del Castillo con el seudónimo “Tío George” mientras discutían presuntos pagos irregulares. Pese a sus negativas, el escándalo lo llevó a renunciar.

Aun así, Del Castillo parece reivindicar su experiencia política. El precandidato sostiene que, desde su perspectiva, la experiencia no está reñida con la renovación: “Si renovación es integrar a quienes tenemos experiencia en gobierno, sumado a personas jóvenes, me parece perfecto”, declaró meses atrás a La República. Con el respaldo de figuras conocidas del APRA —como Mauricio Mulder, quien hizo público su apoyo y anunció que postulará a la Cámara de Diputados—, Del Castillo busca consolidar su liderazgo.

En el lado opuesto, Enrique Valderrama ha centrado su campaña en la bandera de la renovación. El dirigente aprista, de 37 años, asegura confiar en que este 30 de noviembre obtendrá la victoria en las internas: “El pueblo aprista tiene la gran oportunidad de votar por un cambio que reafirme sus valores y principios fundacionales como partido y que pueda presentar al país una agenda sólida y concreta. (...) Apuntamos a tener un buen discurso en el sur y recuperar el espacio histórico en el norte”, declaró a La República.

Además de estos tres candidatos, considerados los favoritos según encuestas recientes, hay otros 12 precandidatos que participarán en la elección del 30 de noviembre: Javier Velásquez Quesquén, Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Nery Juana Quiroz, Augusto Raúl Valqui, Magno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Antonio Torres.

Renovación Popular alista también sus elecciones primarias

El otro partido que celebrará elecciones internas es Renovación Popular. La agrupación refrendará la candidatura única, encabezada por Rafael López Aliaga. Se espera que, entre todo el padrón de militantes, la lista del exalcalde de Lima supere el requisito del 10% de participación a favor. Miembros del partido señalaron que confían en superar ampliamente ese porcentaje.

“Todo se está llevando de forma normal con la ONPE y la militancia”, declaró Norma Yarrow a La República al ser consultada sobre el proceso electoral. Yarrow es parte de la plancha de López Aliaga como primera vicepresidenta. También los acompaña Jhon Iván Ramos Malpica en la segunda vicepresidencia, un militante con larga trayectoria en la organización política y estudios concluidos a nivel de secundaria.

Otros partidos elegirán a sus representantes a través de delegados

Fuera del APRA y Renovación Popular, otras 37 agrupaciones políticas también participarán en los próximos comicios generales. Estas organizaciones optaron por seleccionar a sus candidatos presidenciales mediante la modalidad de “elección por delegados”, en la que cada partido elige a un conjunto de representantes que deliberan y votan por la lista que consideren más adecuada. La candidata o candidato que reciba el mayor respaldo será quien represente a la agrupación en las elecciones generales.

Venceremos, la alianza electoral conformada por Nuevo Perú, Voces del Pueblo y Unidad Popular, ya definió a su candidato presidencial mediante este sistema. Ronald Atencio obtuvo más votos que Vicente Alanoca, convirtiéndose así en el representante de la coalición.

Por su parte, otros partidos también se preparan para sus elecciones internas bajo esta modalidad. El Partido Morado reúne las candidaturas de Richard Arce, Moisés Guevara y Manuel Quiroz. Este domingo 30 se elegirán a los delegados que participarán en la votación final para definir al candidato presidencial.