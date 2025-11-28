Rosa María Palacios sobre sentencia a Pedro Castillo: "Puede terminar en una pronta libertad"
La abogada explicó que el delito de conspiración para la rebelión tiene beneficios generales que no tiene el delito de rebelión. Los beneficios son la reducción de un día de la pena por dos días de trabajo o estudio, un tercio de la pena de beneficio de semilibertad y mitad de la pena por libertad condicional.
- Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
- Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres sentenciados por conspiración: los detalles de su condena
La abogada Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, resaltó que el delito por el que fue finalmente sentenciado Pedro Castillo es un delito general y le permite acceder a una serie de beneficios con los que podría reducir los 11 años de prisión a los que fue condenado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El delito de conspiración para cometer una rebelión es un delito autónomo en el Código Penal, indicó Palacios. Este delito tiene una pena de 10 años, plazo mucho menor a los 20 que establece el delito de rebelión.
TE RECOMENDAMOS
VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Pedro Castillo podría reducir su condena
La letrada, en ese contexto, explicó que en el país hay delitos que gozan de la aplicación de beneficios penitenciarios. Es decir, el reo puede practicar una serie de acciones que le permitirán reducir su condena. Si bien el delito de rebelión no admite esa posibilidad, el delito de conspiración para la rebelión, sí.
Esto genera un escenario favorable para Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de este año cumple tres años de prisión efectiva.
El beneficio más común es el conocido como "2x1", que por dos días de trabajo o estudio puedes reducir un día de pena, explicó. A su vez, cuando un reo cumple parte de su condena hay dos beneficios que puede solicitar. El primero es la semilibertad, en la que debes cumplir un tercio de tu pena. El segundo, es la libertad condicional, la cual puedes pedir si cumples la mitad de tu pena.
"Castillo puede redimir pena estudiando o trabajando en el penal y solicitando el 2x1. También, al cumplir un tercio de su pena puede pedir el beneficio de semilibertad. Si lo sentenciaron a 11 años y ya cumplió 3, un tercio se cumplirá el próximo año. Claro que no es automático, hay una serie de proceso, pero es posible", anotó.
En ese sentido, resaltó que su caso "puede terminar en una pronta libertad".
"Si Castillo hubiera tenido una defensa jurídica y no política y desde el principio le hubieran aplicado el tipo penal de conspiración, él podría haber pedido un adelanto de pena, una confesión sincera y le ponían por debajo del mínimo legal. Con los tres años que ya va a cumplir en Barbadillo, ya estuviera en su casa", indicó.