ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026
Desde el 23 de noviembre, los ciudadanos podrán escoger su local de votación para las elecciones 2026 mediante la plataforma virtual de la ONPE, disponible hasta el 14 de diciembre del 2025.
Con miras a las elecciones 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 los peruanos podrán elegir su local de votación mediante la plataforma Elige tu local de votación. Este sistema permitirá seleccionar hasta tres locales cercanos al domicilio registrado en el DNI, siempre que dicho documento haya sido actualizado antes del 14 de octubre, fecha de cierre del padrón electoral.
Tras la selección, la ONPE informará cuál de los tres locales fue finalmente asignado a cada elector. La página web donde se podrá realizar esta actualización es Elige tu local de votación, y estará habilitada desde el 23 de noviembre al 14 de diciembre de este año. Además, forma parte del cronograma de actividades rumbo a las elecciones generales del 12 de abril de 2026, en las que se elegirá presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino.
Portal web Elige tu local de votación de la ONPE permitirá a los ciudadanos escoger su centro de sufragio en línea. Foto: ONPE
¿Cómo funciona la elección del local de votación de la ONPE?
El proceso para elegir el local de votación es rápido y accesible. El ciudadano debe ingresar su número de DNI en la web oficial de la ONPE, verificar sus datos personales y escoger entre las opciones disponibles, las cuales suelen ordenarse por cercanía al domicilio registrado. Este mecanismo, que ha funcionado con éxito en anteriores elecciones, busca hacer más ágil la jornada electoral y garantizar un acceso más cómodo al voto.
Si el elector no realiza la selección dentro del plazo establecido, la ONPE procederá con una asignación automática considerando criterios logísticos y la dirección consignada en el DNI. De acuerdo con experiencias previas, la publicación del local definitivo se realizará semanas antes del 12 de abril de 2026, fecha de las elecciones generales, para que los votantes puedan consultar y confirmar su centro de sufragio con anticipación.
Fechas clave del proceso electoral 2026
- 30 de noviembre de 2025: Elecciones primarias para elegir a los delegados de las organizaciones políticas.
- 7 de diciembre de 2025: Los delegados seleccionarán las candidaturas que representarán a cada agrupación.
- 23 de diciembre de 2025: Fecha límite para inscribir fórmulas y listas de candidatos ante los organismos electorales.
- 13 de marzo de 2026: Último día para resolver apelaciones sobre tachas o exclusiones de postulantes.
- 14 de marzo de 2026: Todas las candidaturas deberán quedar formalmente inscritas.
- 12 de abril de 2026: Elecciones generales para elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino.
- 7 de junio de 2026: Segunda vuelta presidencial, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría requerida.