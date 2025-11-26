El politólogo y escritor José Alejandro Godoy fue entrevistado por Pedro Salinas en ‘La verdad a fondo’, donde en plena transmisión en vivo se dio a conocer la lectura de sentencia contra Martín Vizcarra –quien fue condenado a 14 años de prisión–, y partió comentando que frente a esta situación el exmandatario “jugaría al martirologio” desde la cárcel.

“Vizcarra ha sido aprista y ha sido criado con la idea esa construcción de mártires a partir de sentencias judiciales o lo que ellos consideran lo que es una persecución política, y nos va a tratar de vender esa idea desde la cárcel y también con la presencia de su hermano, por lo que la campaña va a ser, básicamente, Mario Vizcarra a la presidencia y Martín Vizcarra al poder”, explicó Godoy y dijo así que lo que terminaría dándose es un indulto al expresidente de parte de su hermano.

Asimismo, Godoy señaló que, debido a que gran parte del país rechaza a este Congreso y lo que se conoce como el pacto, Martín Vizcarra cuenta con un público que le es fiel pese a que hay evidencias de que el exmandatario recibió sobornos durante su cargo de gobernador regional de Moquegua. Y que, por otro lado, Mario Vizcarra estaría midiendo hasta dónde ir con un posible pedido de indulto a su hermano porque, como se sabe, esto muchas veces no les favorece a los candidatos presidenciales.

Finalmente, en cuanto a las elecciones del próximo año, el politólogo indicó que recién a partir de enero podríamos tener un panorama claro de las candidaturas y destacó, por otra parte, que las dos sentencias dictadas esta semana contra Martín Vizcarra y Pedro Castillo tendrían cierto grado de repercusión electoral.