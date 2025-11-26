Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Juliana Oxenford en su programa de hoy habló sobre la sentencia contra Martín Vizcarra, quien como se sabe obtuvo una pena de 14 años de prisión por haber recibido coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua, y frente a esto resaltó que su condena sería más que obvia ya que, a pesar de que cree que él sí recibió estos pagos, en nuestro país te condenan hasta por ideas y presunciones.

“Aquí de lo que se trata ahora mismo es de bajarse a cualquier adversario político y en el Congreso saben que ni su Keiko ni su Acuña ni su José Luna o su Porky tendrían el éxito que sí conseguiría Martín Vizcarra en la campaña que ya arrancó”, indicó la periodista.

Por otra parte, Oxenford cuestionó rígidamente la decisión de la Comisión Permanente tras haber inhabilitado en la función pública por diez años a Delia Espinoza y acusó al Congreso de hacer un “teje y maneje” de todo lo que sucede y, sobre todo, de estar politizando el aparato judicial con este castigo a una fiscal de la Nación.

“La han acusado de todo como si fuera una hampona o una delincuente de aquellas y encima, políticamente, ya la han castigado. Si los miembros de la Comisión Permanente, que son los representantes del pacto (Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos, Perú Libre y Acción Popular), ya tomaron esta decisión, obviamente, cuando pase al Pleno van a ser muchos más los parlamentarios que se sumen a los votos de los que previamente ya dijeron sí”, refutó la conductora y dijo así que los otros fiscales supremos habrían salido librados porque querían ir contra la “cabeza”, que es Delia Espinoza.

Así también, la conductora de ‘Arde Troya’ señaló que resulta sospechoso que el mismo juez que dispuso su retorno al Ministerio Público, el día de ayer martes 25, ahora le dé plazo a la JNJ de dos días más para que Espinoza vuelva. “A ella se le está castigando por una decisión que tomó el doctor Villena cuando estuvo a cargo de la Fiscalía de la Nación, hoy fiscal supremo. Le han buscado la sinrazón con tal de basurearla políticamente y encontrar la manera de apartarla de cualquier tipo de función pública durante una década, en paralelo a todas las denuncias que le han interpuesto, prácticamente, como si fuera una sicaria o extorsionadora”, reclamó Oxenford.

En esa línea, la periodista manifestó que lo sucedido ayer en el Congreso de la República es la representación de un “golpe de Estado” y que este tiene a su favor muchas cosas al estar coludido con organismos autónomos e independientes, entre ellos el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, sin embargo, el Ejecutivo sigue con su “show mediático” y un presidente de la República que no es más que un “títere”.