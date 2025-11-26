Medios como El País, CNN y El Universal enfatizan que Vizcarra pasa a engrosar la lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción. Foto: Composición LR

Medios como El País, CNN y El Universal enfatizan que Vizcarra pasa a engrosar la lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción. Foto: Composición LR

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de cárcel por un tribunal peruano tras ser hallado culpable de aceptar sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. El fallo —dictado por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional— concluyó que Vizcarra recibió coimas por S/ 2,3 millones (equivalentes a unos US$ 676 000) de parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, para favorecer la adjudicación de dos obras públicas: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.

La condena se ejecuta de inmediato, y además de los 14 años de prisión incluye una inhabilitación por 9 años para ocupar cargos públicos. Este veredicto también implica una multa de 94, 900 soles y una reparación civil conjunta superior a los 2,3 millones de soles.

La noticia generó cobertura internacional inmediata. Medios como El País, CNN y El Universal enfatizan que Vizcarra —una figura que alguna vez contó con apoyo mayoritario durante su presidencia— pasa a engrosar la lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción.

CNN: 'Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra, expresidente de Perú'

CNN presenta la condena de Martín Vizcarra de una manera neutral, priorizando los hechos judiciales. El artículo abre con la sentencia de 14 años de prisión por cohecho, especificando que la audiencia se llevó a cabo en Lima y que Vizcarra negó los cargos. La estructura inicial resalta la formalidad del proceso judicial y la postura de la defensa, lo que establece un tono objetivo para el resto de la información.

También se menciona brevemente que la sentencia fue dictada por la Corte, sin entrar en detalles sobre las implicaciones políticas. CNN también informa que Vizcarra podría ser trasladado al penal de Barbadillo, lo que conecta la noticia con el contexto de otros expresidentes presos, enfatizando el carácter histórico y sistemático del problema.

La cobertura de CNN no se detiene solo en los detalles del juicio, sino que también menciona antecedentes importantes como la destitución de Vizcarra en 2020 por parte del Congreso, la vacunación irregular en el "Vacunagate", y su intento fallido de regresar a la política. El medio resalta el impacto político de la sentencia, mencionando que Vizcarra se había postulado al Congreso, pero fue inhabilitado.

El País: 'Condenado a 14 años de cárcel por corrupción el expresidente peruano Martín Vizcarra'

El País comienza su cobertura de la condena a Vizcarra con un enfoque directo en los hechos judiciales, pero también coloca rápidamente el contexto político en el centro. La sentencia de 14 años es presentada en su primer párrafo junto con el monto involucrado en el soborno (2,3 millones de soles). A diferencia de CNN, El País destaca más explícitamente la dimensión política de la condena, mencionando que Vizcarra, una figura popular al principio de su mandato, ahora se enfrenta a una caída estrepitosa debido a sus implicaciones en corrupción.

El medio madrileño destaca que la condena a Vizcarra podría afectarlo a futuro, particularmente sus aspiraciones políticas, ya que estaba inhabilitado para presentarse a las elecciones de 2026. A esto le sigue una mención al escándalo del "Vacunagate", lo que refuerza la serie de eventos problemáticos que han marcado la imagen de Vizcarra, desde su destitución hasta sus vínculos con la corrupción.

El Universal: 'Condenan al expresidente peruano Martín Vizcarra a 14 años de cárcel'

El Universal hace hincapié en el contexto de la sentencia, al mencionar que Vizcarra fue destituido en 2020 y que esta condena es solo el último capítulo de un largo proceso judicial. Se subraya que, a pesar de las acusaciones y la condena, el expresidente sigue negando los cargos, lo que también da espacio a la defensa. Este tratamiento de la noticia resalta el proceso legal mientras mantiene un tono más equilibrado sobre la acusación.

El Universal también integra elementos que explican la repercusión política de la condena, mencionando que Vizcarra había tratado de regresar a la política a través de un escaño en el Congreso, aunque se vio inhabilitado por el "Vacunagate". Al igual que en El País, el medio mexicano ofrece contexto sobre cómo los problemas legales de Vizcarra lo han desplazado de su ascendente carrera política.

A diferencia de otros medios, no se extiende tanto sobre las implicaciones futuras de la sentencia en términos de elecciones o posibles indultos, pero sí menciona el impacto que tendrá sobre la percepción pública y sobre su círculo cercano. Este enfoque se mantiene dentro de una narrativa judicial pero con un ligero enfoque hacia la política.