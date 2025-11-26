HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Política

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

La conductora de 'Sin guion' analizó la lectura de sentencia de Martín Vizcarra programada para hoy 26 de noviembre y advirtió una posible condena en su contra. También, criticó la inhabilitación de Delia Espinoza por diez años y manifestó que este acto es meramente “político”.

La periodista dijo que es más que probable que Vizcarra sea "condenado". Foto: composición LR
La periodista dijo que es más que probable que Vizcarra sea "condenado". Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios se refirió a la lectura de sentencia programada para hoy 26 de noviembre de Martín Vizcarra, quien confirmó su asistencia y que no se escaparía. “La sorpresa sería que lo absuelvan o que le pongan una pena muy baja sin prisión efectiva, y la no sorpresa es que lo van a condenar por más que no se haya podido acreditar la recepción de dinero, pero en el Perú te condenan con prueba indiciaria, así que probablemente sea condenado, sin certeza plena”, señaló la conductora y dijo que esto se deduce fácilmente por lo que ha venido sucediendo en el juicio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Por otro lado, la periodista manifestó su opinión sobre la inhabilitación impuesta por la Comisión Permanente a Delia Espinoza por un periodo de diez años tras supuestamente haber cometido una infracción constitucional, lo que resulta un error, según Palacios, debido a que la suspendida fiscal de la Nación no tuvo nada que ver con ese reglamento, sino Juan Carlos Villena.

TE RECOMENDAMOS

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

 “A los cuatro jueces los someten a este juicio, que parece popular, y tres –entre ellos el autor– quedan todos absueltos, pero la única que resulta condenada y con la máxima sanción (10 años) es quien no tiene nada que ver con la emisión del famoso reglamento”, explicó la conductora y añadió que este acto no sería jurídico, sino meramente “político” ya que el objetivo de ir en contra de la suspendida fiscal es que no se investigue el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Estado, como presidentes y congresistas, y más aún sabiendo que Espinoza ya denunció a varios de ellos.

PUEDES VER: Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

lr.pe

Para concluir, Rosa María Palacios comentó sobre las recientes respuestas que le hizo José Jerí vía X, ante los comentarios que ella hiciera en su programa acerca de la improvisación dentro de su Gobierno, lo que resulta más que evidente con la crisis de inseguridad que atraviesa nuestro país. “Yo le agradezco al señor presidente que quiera ser mi traductor, pero yo no he dicho en ningún momento que está encaminado, sino al contrario que estamos todos muy preocupados por el gran nivel de improvisación que viene exhibiendo como parte de su show mediático, ese es el problema”, dijo la periodista y, asimismo, le hizo una invitación al programa para poder conversar “el día que quiera”. 

Notas relacionadas
Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra expresidente por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este 26 de noviembre: "A pesar que me dicen que me escape"

LEER MÁS
Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

LEER MÁS
Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

LEER MÁS
Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

LEER MÁS
Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025