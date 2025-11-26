En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios se refirió a la lectura de sentencia programada para hoy 26 de noviembre de Martín Vizcarra, quien confirmó su asistencia y que no se escaparía. “La sorpresa sería que lo absuelvan o que le pongan una pena muy baja sin prisión efectiva, y la no sorpresa es que lo van a condenar por más que no se haya podido acreditar la recepción de dinero, pero en el Perú te condenan con prueba indiciaria, así que probablemente sea condenado, sin certeza plena”, señaló la conductora y dijo que esto se deduce fácilmente por lo que ha venido sucediendo en el juicio.

Por otro lado, la periodista manifestó su opinión sobre la inhabilitación impuesta por la Comisión Permanente a Delia Espinoza por un periodo de diez años tras supuestamente haber cometido una infracción constitucional, lo que resulta un error, según Palacios, debido a que la suspendida fiscal de la Nación no tuvo nada que ver con ese reglamento, sino Juan Carlos Villena.

“A los cuatro jueces los someten a este juicio, que parece popular, y tres –entre ellos el autor– quedan todos absueltos, pero la única que resulta condenada y con la máxima sanción (10 años) es quien no tiene nada que ver con la emisión del famoso reglamento”, explicó la conductora y añadió que este acto no sería jurídico, sino meramente “político” ya que el objetivo de ir en contra de la suspendida fiscal es que no se investigue el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Estado, como presidentes y congresistas, y más aún sabiendo que Espinoza ya denunció a varios de ellos.

Para concluir, Rosa María Palacios comentó sobre las recientes respuestas que le hizo José Jerí vía X, ante los comentarios que ella hiciera en su programa acerca de la improvisación dentro de su Gobierno, lo que resulta más que evidente con la crisis de inseguridad que atraviesa nuestro país. “Yo le agradezco al señor presidente que quiera ser mi traductor, pero yo no he dicho en ningún momento que está encaminado, sino al contrario que estamos todos muy preocupados por el gran nivel de improvisación que viene exhibiendo como parte de su show mediático, ese es el problema”, dijo la periodista y, asimismo, le hizo una invitación al programa para poder conversar “el día que quiera”.