La expresidenta Dina Boluarte solicitó la pensión vitalicia de 35 mil soles. Trámite para obtener este beneficio se inició 10 días después de que se aprobó su vacancia por incapacidad moral.
Fernando Rospigliosi no descartó que el Congreso acepte el pedido de Dina Boluarte para recibir pensión vitalicia por haber asumido la presidencia de la República. El actual titular del Parlamento justificó su posición señalando que Boluarte ocupó el mandato por orden constitucional y que ella fue elegida junto a la formula presidencial que lideraba Pedro Castillo.
"Hay una diferencia entre la señora Boluarte que fue elegida en una fórmula con el señor Castillo y los que no han sido elegidos, como el señor Sagasti, Merino o Jerí, que han ocupado el puesto por unas circustancias políticas", señaló el congresista fujimorista.
Según indicó, los presidentes que han sido elegidos por voto popular están habilitados para recibir una pensión vitalicia salvo que cuenten con una acusación constitucional. Para ello puso como ejemplo, el caso de Martín Vizcarra. "Eso está explicitamente señalado. Cuando tienen una infracción constitucional no reciben pensión", agregó.
De esta forma, el presidente del Congreso sostuvo el pedido de Dina Boluarte ya se encuentra en el área de Recursos Humanos y que el Pleno será el encargado de decidir si se lo otorga. "Veremos cuál es la opinión. Se tendrá qe decidir si es que la señora Boluarte es afecta a de recibir la pensión o no", sostuvo.