InfoVaticana intoxica la relación del Vaticano con los sobrevivientes del Sodalicio en Perú, según portal Religión Digital

El portal Religión Digital denunció que InfoVaticana presuntamente intoxica la relación entre el Vaticano y los sobrevivientes del Sodalicio en Perú por supuestamente difundir audios en contra del monseñor Jordi Bartomeu.

De acuerdo con el periodista chileno Juan Carlos Cruz, InfoVaticana difundió conversaciones fuera de contexto de Bartomeu, quien es el investigador del Vaticano que designó el póstumo Papa Francisco para la investigación y supresión del grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), acusados de abusos a menores de edad.

"Siento una responsabilidad personal al escribir esto: Bertomeu, Mons. Scicluna y el Papa Francisco fueron decisivos, en su momento, para que muchas víctimas en Chile fuéramos finalmente escuchadas", escribió Cruz.

El comunicador denunció que InfoVaticana, en dos artículos publicados en noviembre de este año, "presenta como hechos lo que, en el mejor de los casos, son interpretaciones construidas sobre fragmentos de audio difundidos sin el contexto completo ni una acreditación pública verificable sobre su obtención y cadena de custodia".

Sobre los audios

Según el periodista de Religión Digital, de los fragmentos difundidos por InfoVaticana sobre monseñor Bartomeu "no se puede concluir —honestamente y con rigor— lo que InfoVaticana pretende instalar como certeza". Asimismo, expresó, "Convierte una conversación incompleta para el público en un 'juicio' contra Bertomeu, en vez de exigir transparencia total: audio completo, contexto, fecha, lugar y verificación independiente".

"Sobre el origen de los audios: InfoVaticana no ha ofrecido públicamente una acreditación completa y verificable de cómo fueron obtenidos. Por eso, cualquier afirmación categórica sobre quién grabó, cómo y con qué legalidad, debe tratarse con prudencia. Lo responsable es decir, lo obvio: no está públicamente probado", aseguró.

"Y a quienes hoy intentan destruir a Bertomeu, o enfrentar a sobrevivientes con quienes han trabajado por su reparación, les digo esto desde mi propia historia: la verdad no solo sale a la luz; también exige valentía para sostenerla cuando arrecian las campañas", agregó.

Esta publicación en el Portal Religión Digital se da debido a que InfoVaticana publicó un artículo el 25 de noviembre que titula: "El Vaticano pidió dinero a cambio de encubrir al Sodalicio en una investigación del FBI por lavado de activos".