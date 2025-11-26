Martín Vizcarra es trasladado a carceleta del Poder Judicial a la espera de ser clasificado a un penal
El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado a la Corte Superior de Justicia de Lima para pasar por el médico legista. Luego de ello, será clasificado para saber a qué penal será llevado para cumplir su condena de 14 años.
El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado desde la sede del Poder Judicial a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima para que pueda pasar por el médico legista.
Luego de pasar por los exámenes médicos, el exjefe de Estado será clasificado para que se defina a qué centro penitenciario designado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para cumplir su condena.
A las afueras de la sede judicial, su hermano Mario Vizcarra señaló que Martín "se encuentra preocupado" y desconoce si hoy será llevado a alguna cárcel. Además, le llevó ropa de cambio y útiles de aseo personal.
El exgobernador regional de Moquegua fue trasladado en una camioneta gris junto con un fuerte resguardo policial.
Esta diligencia responde al proceso que debe seguir el exmandatario luego de haber sido sentenciado a 14 años de pena privativa de la libertad tras haber sido hallado culpable de haber recibido S/2.3 millones por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.