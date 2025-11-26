Martín Vizcarra es trasladado a carceleta del Poder Judicial a la espera de ser clasificado a un penal

El expresidente está a la espera de saber en qué penal será recluido. Foto: Composición/LR

El expresidente está a la espera de saber en qué penal será recluido. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado desde la sede del Poder Judicial a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lima para que pueda pasar por el médico legista.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Luego de pasar por los exámenes médicos, el exjefe de Estado será clasificado para que se defina a qué centro penitenciario designado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para cumplir su condena.

TE RECOMENDAMOS ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Funcionario que facilitó cámara para mitin de Keiko Fujimori postula a diputado con Fuerza Popular

A las afueras de la sede judicial, su hermano Mario Vizcarra señaló que Martín "se encuentra preocupado" y desconoce si hoy será llevado a alguna cárcel. Además, le llevó ropa de cambio y útiles de aseo personal.

El exgobernador regional de Moquegua fue trasladado en una camioneta gris junto con un fuerte resguardo policial.

Esta diligencia responde al proceso que debe seguir el exmandatario luego de haber sido sentenciado a 14 años de pena privativa de la libertad tras haber sido hallado culpable de haber recibido S/2.3 millones por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.