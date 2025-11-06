HOYSuscripcion LR Focus

Víctimas del Sodalicio piden reunirse con el Papa León XIV para saber detalles del proceso supresión

El pedido fue presentado por medio de una carta dirigida al sumo pontífice. En la misma solicitan respuesta a sus anteriores comunicaciones. 

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, que reúne y representa a las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, solicitan a Papa León XIV una reunión presencial o virtual a fin de conocer detalles del proceso de disolución de la agrupación católica tras las acusaciones de abusos físicos y psicológicos.

El pedido fue presentado por medio de una carta dirigida al sumo pontífice. En la misma solicitan respuesta a sus anteriores comunicaciones.

"Con profundo respeto nos dirigimos nuevamente a usted pues al no haber recibido respuesta a ninguna de nuestras comunicaciones en las que nos presentamos, pedimos información del proceso de cierre de la mencionadas instituciones, pedimos reuniones para ofrecer nuestro apoyo y tener un canal de comunicación formal y efectivo para que las victimas que representamos, miembros activos de nuestra asociación, sean escuchadas por la Iglesia y sepan qué esperar de este proceso de cierre", se lee.

PUEDES VER: Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Asimismo, resaltaron que se trata de una asociación independiente y sin vinculaciones de cualquier instancia eclesial, política o civil.

"Si bien somos conscientes de su recargada agenda y de sus preocupaciones por la realidad del mundo y la complejidad de su gobierno, es que recurrimos a Usted, Santo Padre, con el fin que conozca nuestra realidad y compromiso, así como nos precise con quien debemos coordinar nuestras acciones, pues nuestros asociados son víctimas reales e identificables, que con este silencio se revictimizan y pierden la poca confianza en un proceso que debía tener como centro a ellos", agregaron.

Víctimas del Sodalicio cuestionan al arzobispo de Arequipa por formar parte de la disolución de la agrupación

Adicionalmente, el reciente nombramiento del arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, como comisario adjunto en el proceso de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) generó el rechazo de la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, que agrupa a víctimas del Sodalicio. En un comunicado, el colectivo expresó su preocupación por la falta de sensibilidad de las autoridades eclesiásticas y la poca atención que, afirman, han recibido a lo largo de los años.

La Asociación criticó que el Vaticano haya designado a figuras vinculadas a la Iglesia peruana que, según los denunciantes, han mostrado una cercanía con la “familia sodálite”. Este nuevo equipo de comisarios, encabezado por monseñor Jordi Bertomeu, deberá culminar el proceso de supresión del SCV, las Fraternidades Marianas y otras entidades asociadas.

