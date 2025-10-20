HOYSuscripcion LR Focus

Política

Víctimas del clero agradecen al Papa León XIV tras histórico encuentro: "Nos sentimos escuchados"

Miembros de ECA, organización mundial contra los abusos en el clero, confirmaron que el Papa se mostró "empático y muy informado".

El Papa León XIV se reunió este lunes 20 de octubre con seis integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (Ending Clergy Abuse, ECA, por sus siglas en inglés), una organización que representa a víctimas de abusos sexuales del clero de más de 30 países.

En una audiencia privada en el Vaticano, los miembros de ECA expresaron ante el sumo pontífice su interés por proponer una política eficaz de "tolerancia cero" contra los casos de abusos del clero católico.

Los miembros participantes fueron: Gemma Hickey (Canadá), Timothy Law (EE. UU.), Evelyn Korkmaz (Canadá, Primera Nación), Matthias Katsch (Alemania), Janet Aguti (Uganda) y Sergio Salinas (Argentina).

“El Papa se mostró muy empático, muy amable con todos y muy informado”, precisó Sergio Salinas a El País sobre los detalles de la reunión.

Por su parte, Gemma Hickey indicó en conferencia de prensa: “Esta fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sanación y un cambio real (...) Los sobrevivientes llevan mucho tiempo buscando un lugar en la mesa de negociaciones, y hoy nos sentimos escuchados”.

En tanto, Janet Aguti comentó que el objetivo de la reunión también fue garantizar que continuará la protección de las personas vulnerables. "Hemos venido no solo para expresar nuestras preocupaciones, sino también para explorar cómo podríamos colaborar para garantizar la protección de los niños y adultos vulnerables en todo el mundo", expresó.

"No fue solo el primer encuentro con el Papa León, sino el primer encuentro con un Papa, no con víctimas individuales de abusos, sino con una organización de víctimas. Es un salto cualitativo", agregó Matthias Katsch.

Pedro Salinas también participó de la reunión

Otro de los participantes de la reunión fue el periodista peruano Pedro Salinas, quien lleva más de dos décadas investigando al Sodalicio, grupo religioso suprimido en enero del 2025 por el fallecido Papa Francisco debido a las decenas de acusaciones de abuso sexual y psicologico cometidos por su plana mayor contra sus miembros.

En ese camino, en el 2018 el periodista conoció a Robert Prevost cuando el sacerdote se desempeñaba como obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

Desde entonces Salinas pudo constatar que se trataba de una autoridad interesada en defender a las víctimas de abusos. “Me consta su batalla discreta y silenciosa, pero efectiva en cada paso que se daba y cuando se retrocedía, él era de los que dentro de la Iglesia quería una solución para las víctimas”, recuerda.

