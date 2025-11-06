Víctimas del Sodalicio cuestionan al arzobispo de Arequipa por formar parte de la disolución de la agrupación

El arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, ha sido cuestionado por las víctimas del Sodalico tras su designación por sus cercanías a la "familia sodálite". Foto: difusión

El arzobispo de Arequipa, Javier Del Río Alba, ha sido cuestionado por las víctimas del Sodalico tras su designación por sus cercanías a la "familia sodálite". Foto: difusión

El reciente nombramiento del arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, como comisario adjunto en el proceso de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) generó el rechazo de la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, que agrupa a víctimas del Sodalicio. En un comunicado, el colectivo expresó su preocupación por la falta de sensibilidad de las autoridades eclesiásticas y la poca atención que, afirman, han recibido a lo largo de los años.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La Asociación criticó que el Vaticano haya designado a figuras vinculadas a la Iglesia peruana que, según los denunciantes, han mostrado una cercanía con la “familia sodálite”. Este nuevo equipo de comisarios, encabezado por monseñor Jordi Bertomeu, deberá culminar el proceso de supresión del SCV, las Fraternidades Marianas y otras entidades asociadas.

TE RECOMENDAMOS CASO TRVKO, DESDE EL CONGRESO Y LA TELENOVELA DE JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Comunicado de Asociación por la verdad, justicia y reparaciones dignas. Foto: difusión

PUEDES VER: El papa León y su importante papel para sancionar al Sodalicio

En su pronunciamiento, el grupo lamentó que, pese a los años transcurridos desde que se revelaron los abusos cometidos por miembros del Sodalicio, las autoridades eclesiásticas mantengan un “silencio inexplicable”. Señalaron que esa inacción ha generado desconfianza y ha perpetuado la sensación de impunidad.

La organización también recordó que ha enviado diversas cartas al Papa León XIV solicitando respuestas concretas sobre las medidas de reparación y justicia para los afectados. Sin embargo, aseguran que hasta la fecha no han recibido una respuesta efectiva, lo que interpretan como falta de compromiso con las víctimas.

Asociación exige respuestas y empatía real del Vaticano

La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas reconoció la autoridad del Vaticano, pero pidió que el proceso de disolución del Sodalicio sea conducido con total transparencia, empatía y celeridad. “Esperamos que las personas designadas contribuyan a que la atención a las víctimas sea más humana y oportuna”, señalaron en su comunicado.

Sin embargo, expresaron serias reservas sobre la participación de Javier del Río Alba, a quien acusan de haber minimizado los reclamos de las víctimas y de mantener vínculos con miembros del grupo religioso. “No nos sentimos representados, sino revictimizados”, advierten.

El colectivo también exigió que la Iglesia asuma plenamente su responsabilidad institucional en los abusos cometidos por miembros del Sodalicio. “Las víctimas deben estar en el centro de la atención, como lo ha señalado el propio Papa”, enfatizaron, recordando que el proceso no puede seguir marcado por el silencio y la indiferencia.