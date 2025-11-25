Comisión Permanente no logra los votos para inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

La Comisión Permanente del Congreso no logró los votos necesarios para acusar e inhabilitar a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sanchez y Zoraida Ávalos por presuntamente haber cometido infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre del 2024 que vulneraría la Ley 32130 que otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito. En los 3 casos la mayoría de votos en abstención, por lo que se decidió dejar la votación para otra oportunidad.

En el caso de Juan Carlos Villena, hubo 6 a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, por lo q será "votado en otra oportunidad". Se decidió lo mismo para los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Avalos. En ambos casos se registró 2 a favor, 6 en contra, y 11 abstenciones.