En plena sesión de La Comisión Permanente del Congreso de la República, durante el debate sobre la posible inhabilitación para ejercer la función pública del expresidente Pedro Castillo por diez años, el abogado defensor del exmandatario, Carlos Torres, fue retirado del Hemiciclo tras protagonizar un incidente verbal con los congresistas y compararlos con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

“¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando huevadas como ustedes”

Tras la intervención de Torres, fue obligado a abandonar el recinto por orden del tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López. "Retírese usted, se terminó esto, se le dio 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. No voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento", exhortó López.

Mientras tanto, la parlamentaria Martha Moyano señaló que el abogado de Castillo se encuentra en campaña. "Ha injuriado la Constitución (...) ha dicho 'hija bastarda de la Constitución del 79' y ahí nadie lo paró", intervino.

Por otro lado, el congresista Elías Varas optó por justificar las palabras de Torres. "La defensa es política. Muchos han denigrado con sus acciones al Congreso, hay quienes conspiraron contra el gobierno del pueblo", sostuvo.

El informe final también abarca a los exministros Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México y Willy Huerta. La semana pasada, la Comisión Permanente respaldó la propuesta de inhabilitar por diez años a la exjefa del Gabinete por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.