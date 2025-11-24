HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Poder Judicial dictará sentencia contra Pedro Castillo este jueves 27 de noviembre

Este jueves 27 de noviembre la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión por los delitos de rebelión y abuso de autoridad.

Pedro Castillo conocerá su sentencia este jueves 27 de noviembre. Foto: difusión
Pedro Castillo conocerá su sentencia este jueves 27 de noviembre. Foto: difusión

El Poder Judicial anunciará este jueves 27 de noviembre la sentencia en el juicio que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que declaró el debate cerrado el pasado 21 de noviembre, comunicará su decisión final en la audiencia programada para las 09:00 de la mañana, en la que se definirá si acoge o no el pedido fiscal de imponerle 34 años de prisión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda", se lee.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Navidad con privilegios: incrementos salariales garantizarían mejores bonos para altos funcionarios

lr.pe

En el juicio oral, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que el exmandatario intentó realizar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso de la República y la intervención del sistema de justicia, medidas que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas y terminaron en su detención.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Pedro Castillo se compara con Atahualpa durante juicio: "Nunca tuvo libertad, conmigo no descarto esa posibilidad"

Pedro Castillo se compara con Atahualpa durante juicio: "Nunca tuvo libertad, conmigo no descarto esa posibilidad"

LEER MÁS
Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”

LEER MÁS
Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

Abogado de Betssy Chávez renuncia en plena audiencia y asegura que no conocía pedido de asilo en México

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

LEER MÁS
José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

José Jerí justifica proyecto de ley que limita a la prensa: "La modificación que queremos hacer es para nosotros como Estado"

LEER MÁS
Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

Dina Boluarte presenta acción de amparo ante el Poder Judicial en búsqueda de anular su vacancia

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

LEER MÁS
Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

LEER MÁS
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025