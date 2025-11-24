Poder Judicial dictará sentencia contra Pedro Castillo este jueves 27 de noviembre
Este jueves 27 de noviembre la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión por los delitos de rebelión y abuso de autoridad.
- Pedro Castillo se compara con Atahualpa durante juicio: "Nunca tuvo libertad, conmigo no descarto esa posibilidad"
- Castillo en juicio por caso golpe de Estado: “Vamos a llegar a 80 sesiones sin que el fiscal me diga dónde están las armas”
El Poder Judicial anunciará este jueves 27 de noviembre la sentencia en el juicio que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que declaró el debate cerrado el pasado 21 de noviembre, comunicará su decisión final en la audiencia programada para las 09:00 de la mañana, en la que se definirá si acoge o no el pedido fiscal de imponerle 34 años de prisión.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda", se lee.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Navidad con privilegios: incrementos salariales garantizarían mejores bonos para altos funcionarios
En el juicio oral, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que el exmandatario intentó realizar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso de la República y la intervención del sistema de justicia, medidas que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas y terminaron en su detención.
Noticia en desarrollo...