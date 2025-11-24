Poder Judicial dictará sentencia contra Pedro Castillo este jueves 27 de noviembre

El Poder Judicial anunciará este jueves 27 de noviembre la sentencia en el juicio que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que declaró el debate cerrado el pasado 21 de noviembre, comunicará su decisión final en la audiencia programada para las 09:00 de la mañana, en la que se definirá si acoge o no el pedido fiscal de imponerle 34 años de prisión.

"Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda", se lee.

En el juicio oral, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Castillo por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que el exmandatario intentó realizar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso de la República y la intervención del sistema de justicia, medidas que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas y terminaron en su detención.

