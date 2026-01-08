JNE admite apelación de Primero La Gente y podrían regresar en la carrera de la Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió la apelación interpuesta por Primero La Gente luego de la audiencia pública realizada este 8 de enero, en la que se revisó la decisión emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima que declaró improcedente su inscripción. Con este pronunciamiento, el partido mantiene abierta la opción de regresar a la contienda de las elecciones 2026, aunque aún queda pendiente una resolución definitiva.

La decisión del máximo organismo electoral no implica una reincorporación automática al proceso, pero sí confirma que el recurso presentado superó el control formal y continuará su trámite. Este escenario devuelve al partido al centro del debate electoral en una etapa clave del cronograma rumbo a las elecciones generales 2026.

El JNE declaró fundada la apelación presentada por el partido Primero La Gente. Foto: difusión

El caso de Primero La Gente se enmarca en una serie de controversias originadas por resoluciones de los Jurados Electorales Especiales, que en las últimas semanas han dejado fuera a diversas organizaciones políticas por observaciones administrativas. Estas decisiones han generado cuestionamientos sobre la aplicación de criterios restrictivos en el proceso de inscripción.

En ese contexto, la actuación del JNE vuelve a estar bajo escrutinio, ya que sus decisiones como segunda instancia administrativa tienen un impacto directo en la configuración del proceso electoral y en la permanencia de partidos cuestionados por observaciones formales rumbo a las elecciones 2026.

El expediente de Primero La Gente queda habilitado para revisión en segunda instancia

El documento difundido por la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirma que el expediente de Primero La Gente superó la etapa de improcedencia dictada por el JEE de Lima y pasó a segunda instancia administrativa. Este avance mantiene activo el trámite, aunque sin resolver aún si el partido cumplió con los requisitos exigidos para las elecciones 2026.

A diferencia de una resolución de fondo, la admisión de la apelación solo acredita que el recurso reúne las condiciones formales para ser evaluado. El JNE no ha determinado todavía si corresponde revocar o confirmar el fallo inicial, por lo que la situación electoral del partido continúa sin definición.

Este tipo de pronunciamientos forma parte de la revisión de expedientes observados durante la etapa de inscripción de listas, un momento crítico del proceso que ha dejado fuera a varias organizaciones políticas en el camino hacia las elecciones generales 2026.

El pronunciamiento del JNE no define aún la participación electoral del partido

Aunque la apelación fue admitida, el documento del JNE no ordena la reincorporación de Primero La Gente al proceso electoral ni dispone la inscripción de sus listas. La continuidad del partido en las elecciones 2026 dependerá de una decisión posterior que resuelva el fondo del recurso.

Esta precisión resulta relevante debido a que, en casos anteriores, la admisión de apelaciones ha sido interpretada erróneamente como un retorno automático a la contienda. El propio JNE suele diferenciar entre actos de trámite y resoluciones finales, distinción que marca el avance real de cada expediente.

Mientras no exista un pronunciamiento definitivo, el partido permanece en una situación de expectativa administrativa. Este escenario se repite en otros expedientes revisados por el máximo organismo electoral, en un proceso que sigue definiendo qué organizaciones quedarán habilitadas para las elecciones generales 2026.