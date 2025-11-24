El Colegio de Abogados de Lima emitió un pronunciamiento en el que rechaza la denuncia penal presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Juan Fidel Torres Tasso, magistrado que ordenó reponer en el cargo a la fiscal Delia Espinoza, luego de que esta argumentara que el proceso disciplinario iniciado en su contra vulneraba sus derechos fundamentales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Este proceder constituye un acto de amedrentamiento al sistema de justicia por parte del máximo ente de control, vulnera el principio de separación de poderes y afecta la independencia judicial (...) Deben respetar las decisiones judiciales el CAL exhorta a los miembros de la JNJ a respetar las decisiones judiciales, como muestra de ejemplo para los ciudadanos que exigen justicia en el sistema judicial”, se lee.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Comunicado CAL.

El pasado 10 de noviembre, el Noveno Juzgado Constitucional ordenó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponer a Espinoza en el cargo en un plazo máximo de dos días. Torres Tasso precisó que los cargos formulados por la JNJ contra la fiscal provenían de una resolución cuya ejecución ya estaba suspendida por el propio Poder Judicial. "Asimismo se exhorta a la institución emplazada a que cumpla con los deberes propios a la debida conducta procesal de las partes en el presente proceso", sentencia.

Cabe recordar que Espinoza está facultada para pedir apoyo de la fuerza pública en caso la JNJ no cumpla con restituirla en el cargo dentro del plazo fijado por el Poder Judicial, que vence la medianoche de este lunes 24 de noviembre. "En cuanto a su pedido de ejecución forzada, formule su pedido en su oportunidad vencido que sea el plazo concedido en el presente incidente para tal fin", se lee en el documento.

PUEDES VER: Policía en La Libertad dice no tener información del paradero de Óscar Acuña

JNJ tiene hasta la media noche de hoy para reponerla como fiscal de la Nación

Este lunes 24 de noviembre, a las 11:59 p. m., vence el plazo para que la JNJ reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación. En una entrevista con La República en el programa Sin Guion, Espinoza señaló que su prioridad absoluta es volver a su puesto, incluso por encima de las posibles consecuencias de un eventual desacato a la JNJ.

Además, sostuvo que la entidad sigue citándola para que responda por la no restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, pese a que, según afirmó, ese procedimiento estuvo marcado por diversas irregularidades ocurridas en junio de este año.

Cuando Rosa María Palacios le preguntó: “Si a la medianoche usted no está repuesta, ¿qué hará mañana?”, Espinoza respondió que acudirá temprano ante el juez. Explicó que, según lo anunciado por ella, el magistrado solo debe levantar un acta, acudir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución no judicial de la medida cautelar.