Vacan a Dina Boluarte: cuántos votos se alcanzó y qué bancadas del Congreso apoyaron la moción
Con 121 votos a favor, el Congreso de la República aprobó la vacancia de Dina Boluarte, superando ampliamente los 87 votos requeridos. Todas las bancadas respaldaron la medida, sin votos en contra ni abstenciones.
- Congreso admite moción de vacancia contra Dina Boluarte con 113 votaciones a favor
- ¿Dina Boluarte renuncia HOY? EN VIVO: Presidenta se defiende de vacancia esta noche
El Pleno del Congreso decidió este 9 de octubre de 2025 destituir a Dina Boluarte de la Presidencia de la República. La moción de vacancia alcanzó 121 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, según el registro oficial de votación.
El respaldo fue unánime entre las principales bancadas parlamentarias. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Perú Libre, Renovación Popular, JPP–Voces–Bloque Magisterial, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, la Bancada Socialista, Honor y Democracia, el Bloque Democrático y los no agrupados votaron en conjunto a favor de la medida.
De este modo, el Congreso superó con amplitud el mínimo constitucional de 87 votos necesarios para declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”. La decisión marca el final del mandato de Boluarte tras meses de crisis política y tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento.
José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte
El Congreso de la República destituyó a la presidenta Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente". Según el artículo 115 de la Constitución, al estar vacantes las vicepresidencias, la presidencia recae en el presidente del Congreso, José Jerí de Somos Perú.
Antes de su asunción, se presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva, pero no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.