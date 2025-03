Las investigaciones en torno a las intervenciones estéticas de la presidenta Dina Boluarte han dado un nuevo giro tras la reciente entrega de documentos por parte de la Clínica Cabani a la Fiscalía de la Nación. Según información difundida por el semanario Hildebrandt en sus trece, la mandataria se habría sometido a cinco cirugías: rinoplastia, relleno de surcos nasogenianos, hilos tensores, abdominoplastia y blefaroplastia interior. Además, la clínica aseguró no contar con su historia clínica y que tampoco se emitieron facturas por los procedimientos.

Asimismo, informaron que la jefa de Estado ingresó a la Clínica Cabani el 28 de junio de 2023 y permaneció hospitalizada dos días, pese a que afirmó públicamente haber salido el mismo día de la intervención. Además, no hay registros de los pagos por los procedimientos y han entregado a la Fiscalía copias de cartas notariales en las que exigiría a la mandataria cubrir la deuda. Pero fuentes del Ministerio Público sospechan que estos documentos podrían ser una maniobra para desviar la investigación sobre un posible intercambio de favores, en el que Cabani habría logrado colocar a personas de su confianza en la presidencia de puestos claves de entidades estatales.

Sospechas de un presunto intercambio de favores

La Fiscalía también investiga si las cirugías realizadas a la presidenta pudieron haber estado vinculadas a la designación de personas cercanas a Cabani en puestos clave dentro de entidades estatales, como EsSalud y Sedapal. Según informaciones previas, un correo electrónico atribuido al cirujano revelaría solicitudes de favores y pedidos puntuales de colocaciones laborales para allegados suyos.

La Unidad de Investigación de la República ha dado mayores detalles sobre dichos correos y designaciones. Una de las más cuestionadas es la de Jorge Gómez Reátegui como presidente del directorio de Sedapal el 30 de septiembre de 2023. Según Héctor Piscoya Vera, expresidente de la entidad, Gómez había sido despedido años antes por bajo rendimiento y, además, enfrentaba denuncias, incluyendo una por acoso sexual. Sin embargo, su regreso se habría facilitado por la intervención de Cabani, quien en un correo dirigido a Patricia Muriano, exasistente de Boluarte, solicitó puestos para varios de sus allegados, entre ellos Gómez.

El mismo patrón se repetiría en EsSalud, donde María Aguilar del Águila, presunta amiga del cirujano, fue nombrada presidenta el 12 de octubre de 2023, coincidentemente después de las cirugías de Boluarte. La Fiscalía investiga si otros recomendados de Cabani también fueron designados en entidades estatales, en lo que podría configurar un caso de tráfico de influencias. El fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador ha solicitado documentación para determinar si estas designaciones están vinculadas con las intervenciones médicas de la mandataria.

Ministros insisten en que Dina Boluarte se operó por salud

A pesar de las pruebas y testimonios que han salido a la luz, Dina Boluarte aún se mantiene en silencio, mientras que sus ministros han salido a negar las pruebas. El ministro de Educación, Morgan Quero, insistió en que la mandataria solo se operó por motivos de salud y que su rostro "sigue siendo el mismo". Además, Quero evitó confirmar si la presidenta pagó con su propio dinero los procedimientos y negó conocer al cirujano Mario Cabani, dueño de la clínica donde se realizó la intervención.

"La presidenta se operó por motivos de salud, no tiene ninguna intervención estética en su rostro. Su rostro sigue siendo el mismo y le sigue dando la cara a la población", expresó Quero. Sobre Cabani, manifestó: "No lo conozco. No tengo el gusto de conocerlo ni a él ni a otras instituciones vinculadas a salud"

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó cualquier posibilidad de intercambio de favores entre Boluarte y el doctor Cabani y calificó las acusaciones como "versiones anónimas". "Ha habido un audio anónimo en su origen que tendrá, si así fuese, que presentarse ante la Fiscalía. En segundo lugar, yo no tengo información de que sea ese número de cirugías y ese propósito. Yo tengo la versión de la presidenta que fue una operación quirúrgica fundamentalmente por temas de salud", acotó el primer ministro.