Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

A través de una nota informativa, el Gobierno de México indicó que la Cancillería de Perú les confirmó que respetará las inmunidades de las que goza su país en nuestro territorio. Este mensaje se da en el contexto del pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez y la intención de algunos congresistas de que las autoridades peruanas ingresen a la embajada mexicana.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que, por conducto de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno peruano ha confirmado que respetará las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima, dentro de los que está la residencia oficial, así como sus bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares de 1961 y 1963, respectivamente", señala el comunicado oficial.

Asimismo, desde México reiteraron el pedido a Perú para que otorge el salvoconducto a Betssy Chávez y pueda viajar a territorio mexicano, tras el asilo otorgado. La exministra es juzgada por presunta rebelión y está próxima a dictarse sentencia por el juicio que también afronta Pedro Castillo y Anibal Torres.

