Álex Gonzales: “Dina Boluarte tiene que responder por las muertes en Puno, no debe haber impunidad”
El aspirante al sillón presidencial sostuvo que Puno debe ser valorado más allá de las protestas y reivindicó el carácter trabajador de la región altiplánica. Gonzáles desarrolló su jornada proselitista sin contratiempos, a diferencia de lo ocurrido con Phillip Butters.
Álex Gonzales, candidato presidencial y líder del Partido Demócrata Verde, arribó a Puno, la región que durante cuatro meses en el 2023 protestó contra Dina Boluarte y donde 21 personas perdieron la vida en mano de las fuerzas estatales.
Gonzales, quien es exalcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (2019-2022), sostuvo que lo sucedido en Puno no debe quedar impune y de todas maneras Dina Boluarte debe responder ante la justicia por todas las muertes durante su gobierno.
“No debe haber impunidad y Dina Boluarte debe responder todas las muertes en su gobierno por las violaciones a los Derechos Humanos. (Para) Policías y militares que no va haber impunidad. Tendrán que rendir cuentas”, aseveró.
“Se ha estigmatizado a Puno. Lo han terruqueado”
Durante su visita a Puno, el aspirante al sillón de Pizarro recorrió varias comunidades sin ser echado ni pifiado, a diferencia de lo sucedido con Phillip Butters en octubre. Preguntado si se sentía libre al caminar por Puno sin que nadie lo cuestione, respondió de modo peculiar.
“Se ha estigmatizado a Puno. Lo han terruqueado. El centralismo limeño mira con desdén a esta gran región que es el origen de nuestra cultura. Hay un racismo y un clasismo que hay que desterrar en el Perú de hoy. No hay que valorar a Puno por las últimas protestas. Puno, es un pueblo de gente valiente que reclama de a pie sus reivindicaciones y derechos. Son las frustraciones acumuladas porque tenemos un centralismo limeño que ha vivido de espaldas”, precisó.
A favor de sacar a los militares a las calles
Gonzales sostuvo que el puerto de Corío (Islay, Arequipa) podría darle a Puno una oportunidad de desarrollo porque abriría un mercado de 42 países a través del Pacífico. Cree que se debe impulsar un tren entre Cusco y Puno. Se mostró a favor de una nueva Constitución. También planteó que se reajusten los contratos con las empresas mineras.
Además, cree que una de las formas de combatir la delincuencia es sacando a las calles de militares y policías y aplicando leyes drásticas.