HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Álex Gonzales: “Dina Boluarte tiene que responder por las muertes en Puno, no debe haber impunidad”

El aspirante al sillón presidencial sostuvo que Puno debe ser valorado más allá de las protestas y reivindicó el carácter trabajador de la región altiplánica. Gonzáles desarrolló su jornada proselitista sin contratiempos, a diferencia de lo ocurrido con Phillip Butters.

Candidato se mostró a favor de usar a los militares contra la inseguridad. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Candidato se mostró a favor de usar a los militares contra la inseguridad. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Álex Gonzales, candidato presidencial y líder del Partido Demócrata Verde, arribó a Puno, la región que durante cuatro meses en el 2023 protestó contra Dina Boluarte y donde 21 personas perdieron la vida en mano de las fuerzas estatales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Gonzales, quien es exalcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (2019-2022), sostuvo que lo sucedido en Puno no debe quedar impune y de todas maneras Dina Boluarte debe responder ante la justicia por todas las muertes durante su gobierno.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Puno: profesores bloquean el transporte en paro de 24 horas contra el gobierno de José Jerí

lr.pe

 “No debe haber impunidad y Dina Boluarte debe responder todas las muertes en su gobierno por las violaciones a los Derechos Humanos. (Para) Policías y militares que no va haber impunidad. Tendrán que rendir cuentas”, aseveró.

“Se ha estigmatizado a Puno. Lo han terruqueado”

Durante su visita a Puno, el aspirante al sillón de Pizarro recorrió varias comunidades sin ser echado ni pifiado, a diferencia de lo sucedido con Phillip Butters en octubre. Preguntado si se sentía libre al caminar por Puno sin que nadie lo cuestione, respondió de modo peculiar.

 “Se ha estigmatizado a Puno. Lo han terruqueado. El centralismo limeño mira con desdén a esta gran región que es el origen de nuestra cultura.  Hay un racismo y un clasismo que hay que desterrar en el Perú de hoy. No hay que valorar a Puno por las últimas protestas. Puno, es un pueblo de gente valiente que reclama de a pie sus reivindicaciones y derechos. Son las frustraciones acumuladas porque tenemos un centralismo limeño que ha vivido de espaldas”, precisó.

A favor de sacar a los militares a las calles

Gonzales sostuvo que el puerto de Corío (Islay, Arequipa) podría darle a Puno una oportunidad de desarrollo porque abriría un mercado de 42 países a través del Pacífico. Cree que se debe impulsar un tren entre Cusco y Puno. Se mostró a favor de una nueva Constitución. También planteó que se reajusten los contratos con las empresas mineras.

Además, cree que una de las formas de combatir la delincuencia es sacando a las calles de militares y policías y aplicando leyes drásticas.

Notas relacionadas
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS
Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

LEER MÁS
Loreto: ley fronteriza que Dina Boluarte promulgó tras disputa con Petro no transfiere fondos hace tres meses

Loreto: ley fronteriza que Dina Boluarte promulgó tras disputa con Petro no transfiere fondos hace tres meses

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña

General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña

LEER MÁS
Rutas de Lima plantea entregar concesión de las vias a MML tras suspensión judicial del cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Rutas de Lima plantea entregar concesión de las vias a MML tras suspensión judicial del cobro de peajes en Villa y Punta Negra

LEER MÁS
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025