Proyecto de ley de José Jerí plantea límites a la prensa y recicla propuestas de gobiernos anteriores

El Ejecutivo solicitó al Congreso una amplia delegación de facultades en materia penal, administrativa y económica. El pedido incluye la creación de un delito vinculado a la difusión de información reservada, así como medidas ya aplicadas sin éxito por gestiones pasadas.

José Jerí solicitó cerca a las 11 de la noche medidas facultativas al Congreso. Foto: composición LR
José Jerí solicitó cerca a las 11 de la noche medidas facultativas al Congreso. Foto: composición LR

El Gobierno de José Jerí envió al Congreso un proyecto de ley que solicita facultades legislativas para emitir decretos en 22 materias. Dentro del documento se plantea la posibilidad de crear un delito por la revelación de información reservada, lo que podría afectar directamente el trabajo de la prensa y el acceso a datos de interés público. El pedido también incorpora medidas similares a iniciativas impulsadas por gobiernos previos.

La propuesta del Ejecutivo busca modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y normativas vinculadas a seguridad, justicia y administración pública. Entre los puntos más sensibles figura la penalización de la divulgación de información relacionada con investigaciones fiscales o policiales, un recurso que puede impactar en la cobertura periodística de casos de corrupción o crimen organizado.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí oficializa extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

El proyecto también reúne reformas orientadas a aumentar sanciones, crear nuevos delitos y reorganizar funciones estatales. Sin embargo, varias de estas medidas ya fueron implementadas por administraciones anteriores sin resultados sostenibles. La repetición de estas políticas evidencia que el Legislativo ha sido usado en diversos periodos para aprobar cambios de corto alcance que no resuelven los problemas de fondo.

El pedido de José Jerí incluye además propuestas económicas, tributarias y administrativas que abarcan desde inversiones públicas hasta procedimientos ambientales y migratorios. El tamaño y alcance de la solicitud muestran un uso amplio del mecanismo de delegación, que permitiría al Ejecutivo emitir decretos con rango de ley en múltiples sectores en poco tiempo.

PUEDES VER: José Jerí presenta proyecto para que el Ejecutivo legisle contra la inseguridad ciudadana por un plazo de 60 días

José Jerí solicita la creación de delito que podría afectar el trabajo de la prensa

Uno de los puntos centrales del proyecto es la facultad para crear un delito vinculado a la revelación de información reservada en investigaciones fiscales y policiales. Esta propuesta establece sanciones para quienes difundan datos considerados sensibles, lo que puede involucrar directamente a la prensa cuando accede a documentación que revela abusos de poder, corrupción o irregularidades dentro del Estado.

El texto no delimita con precisión qué tipo de información quedaría bajo esta protección ni cómo se determinará la reserva. Al dejar conceptos abiertos, cualquier difusión relacionada con procesos en curso podría interpretarse como una infracción, incluso si se trata de información de evidente interés público. Esto configura un riesgo para el ejercicio periodístico y para el control ciudadano sobre la gestión estatal.

PUEDES VER: Fernando Olivera sobre José Jerí: “Es el representante del Congreso de la corrupción”

La creación de este delito se suma a un contexto político en el que diferentes entidades han promovido iniciativas para restringir la circulación de información sobre investigaciones. La coincidencia entre varios proyectos similares refuerza la percepción de que existe un interés creciente en limitar la exposición de casos que involucran a autoridades.

Además, la propuesta del Gobierno de José Jerí plantea sanciones que podrían alcanzar a quienes publiquen filtraciones sobre operativos, diligencias o decisiones fiscales. En la práctica, esto podría reducir el acceso a información clave y afectar la posibilidad de que la ciudadanía conozca detalles de procesos que históricamente han sido destapados gracias al trabajo periodístico.

