Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado
La exministra del Gobierno de Pedro Castillo continuaría con su carrera electoral como candidata al Senado.
- Gobierno de Jerí pagará US$63,9 millones por avión Antonov “fantasma” para la PNP
- Martín Vizcarra: ONPE rechazó recurso de Perú Primero para inscribir a expresidente en fórmula presidencial
El Pleno del Congreso de la República rechazó la propuesta de inhabilitación por 10 años contra la exministra del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La denuncia constitucional, impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, no alcanzó los 68 votos requeridos para su aprobación, lo que permite a la exjefa del Consejo de Ministros mantener abierta sus aspiraciones de postular al Senado en las elecciones 2026.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
La votación del informe final concluyó con 63 votos a favor de la inhabilitación, 16 en contra y 4 abstenciones, insuficientes para concretar la sanción que le impediría ejercer la función pública durante una década.