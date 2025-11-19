Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR

En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso de la República rechazó la propuesta de inhabilitación por 10 años contra la exministra del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino.

La denuncia constitucional, impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, no alcanzó los 68 votos requeridos para su aprobación, lo que permite a la exjefa del Consejo de Ministros mantener abierta sus aspiraciones de postular al Senado en las elecciones 2026.

La votación del informe final concluyó con 63 votos a favor de la inhabilitación, 16 en contra y 4 abstenciones, insuficientes para concretar la sanción que le impediría ejercer la función pública durante una década.