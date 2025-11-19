HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
EN VIVO

🔴 LAS 10 DEL DÍA EN VIVO PROGRAMA del 19/11/25 | #LAS10DELDÍA

Política

Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

La exministra del Gobierno de Pedro Castillo continuaría con su carrera electoral como candidata al Senado.

En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR
En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso de la República rechazó la propuesta de inhabilitación por 10 años contra la exministra del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La denuncia constitucional, impulsada por la legisladora Patricia Chirinos, no alcanzó los 68 votos requeridos para su aprobación, lo que permite a la exjefa del Consejo de Ministros mantener abierta sus aspiraciones de postular al Senado en las elecciones 2026.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La votación del informe final concluyó con 63 votos a favor de la inhabilitación, 16 en contra y 4 abstenciones, insuficientes para concretar la sanción que le impediría ejercer la función pública durante una década.

Notas relacionadas
Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí reconoce que "demora" respuesta a salvoconduto para Bettsy Chávez

Gobierno de José Jerí reconoce que "demora" respuesta a salvoconduto para Bettsy Chávez

LEER MÁS
Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Zaira Arias arremete contra el Congreso: “Si fuera de derecha o fujimorista, ya estaría dentro”

Zaira Arias arremete contra el Congreso: “Si fuera de derecha o fujimorista, ya estaría dentro”

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS
Óscar Acuña, hermano de César Acuña, está no habido tras operativo fiscal por el caso Qali Warma

Óscar Acuña, hermano de César Acuña, está no habido tras operativo fiscal por el caso Qali Warma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025