Política

Gobierno de José Jerí reconoce que "demora" respuesta a salvoconduto para Bettsy Chávez

Los motivos serían, según el canciller, "tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy".

México otorgó el asilo político a Betssy Chávez, procesada por rebelión tras intento de cierre del Congreso peruano por parte del expresidente Pedro Castillo.
México otorgó el asilo político a Betssy Chávez, procesada por rebelión tras intento de cierre del Congreso peruano por parte del expresidente Pedro Castillo.

El ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó, en entrevista a CNN, que desde el Ejecutivo han decidido "demorar" la respuesta al salvoconducto solicitado por la embajada de México para la exministra Betssy Chávez.

Los motivos serían, según el canciller, "tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy". Esto teniendo en cuenta que el Gobierno de José Jerí no se ha mostrado a favor de facilitar el salvoconducto.

"Yo ya inicié las consultas, como le dije, he tenido varias reuniones ahora, probablemente como máximo, diría yo, a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediríamos que se trate con la urgencia que el caso requiere", dijo.

En ese sentido, indicó que espera que haya "una buena receptividad" en la OEA para "adecuar" la Convención de Caracas de 1954.

Perú consultará con los países miembros de la OEA

El 7 de noviembre, la Cancillería emitió un comunicado informando que se tomarán el tiempo de evaluar el tema debido a que "el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos".

Al ser consultado sobre el tiempo que le tomará al gobierno afinar su postura, José Jerí solo precisó que Betssy Chávez no puede salir del territorio. "Lo que se entiende del comunicado es que al no otrorgársele el salvoconducto, no puede viajar a México. No tenemos la obligación de mañana o pasado dárselo. Lo práctico es que seguirá ahí, en suelo peruano, y no podrá desplazarse", añadió.

En otra parte del comunicado, se revela las acciones futuras que tomará el Ministerio de Relaciones Exteriores, por disposición del presidente interino, José Jerí: "Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas".

Continúan precisando que al culminar este proceso de consulta, el Gobierno peruano emitirá su decisión final sobre el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez.

