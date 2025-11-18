Es falso que Vladímir Putin se pronunció a favor de Pedro Castillo en el contexto de su juicio por el intento de golpe de Estado

FALSO:

Vladímir Putin se pronunció a favor de Pedro Castillo en el contexto de su juicio por el intento de golpe de Estado.

VERDADERO:

Tras revisar fuentes institucionales del Gobierno ruso, se determinó que no existe ningún registro oficial que respalde dicha versión.

No se ha publicado ninguna nota de prensa en la agencia de noticias rusa Tass que respalde esa afirmación.

En redes sociales circula una versión que sostiene que recientemente el actual presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su respaldo al exmandatario Pedro Castillo en el marco del juicio que se le sigue por el fallido intento de golpe de Estado. Según dicha publicación, el supuesto pronunciamiento fue difundido por la agencia de noticias rusa Tass. Sin embargo, esta información es falsa, ya que no existe ningún registro oficial del Gobierno ruso ni nota de prensa emitida por la mencionada agencia que respalde tal afirmación.

Hasta la publicación de esta verificación, el post con mayor interacción en Facebook —entre varios similares que difunden el mismo contenido falso— había sido compartido más de 5.300 veces, acumulaba más de 3.200 comentarios y superaba las 16.000 reacciones.

No existe ningún registro oficial que confirme que Vladímir Putin expresó recientemente su respaldo a Pedro Castillo

En primer lugar, se revisaron los comunicados oficiales emitidos durante los tres meses previos a esta comprobación (18 de agosto hasta el 18 de noviembre) por parte del Gobierno ruso, la Presidencia de Rusia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia (MID Rusia, por sus siglas en español). En el caso del Gobierno ruso, se reportaron reuniones entre funcionarios y delegaciones internacionales, así como anuncios internos. Por su parte, el sitio web del Kremlin —Presidencia de Rusia— documenta con detalle las actividades, reuniones y eventos del presidente Vladímir Putin y otros altos cargos. En tanto, el MID Rusia publica noticias, comunicados de prensa, discursos de ministros y portavoces, además de información sobre política exterior.

No obstante, en ninguno de estos canales oficiales se encontró evidencia de comunicados, cartas, mensajes ni declaraciones del Gobierno ruso ni del propio Vladímir Putin que expresen respaldo a Pedro Castillo o que guarden relación con su situación judicial.

Asimismo, se revisaron las redes sociales oficiales de la Presidencia de Rusia —X (antes Twitter), Instagram y Telegram— en el mismo periodo de tiempo. Tampoco se halló información que respalde la versión anteriormente mencionada. Según una investigación de la BBC, “Putin es uno de los pocos líderes mundiales que no usa redes sociales y no tiene una cuenta oficial de Facebook a su nombre”. Su portavoz explicó que el presidente ruso simplemente “no necesita” estas plataformas porque “no le dan nada que no tenga ya”.

Por último, se realizó una búsqueda retrospectiva, dentro del periodo ya señalado, en la agencia de noticias rusa Tass. El resultado fue el mismo: no se encontró ninguna nota periodística que mencione, aluda o informe directamente sobre algún pronunciamiento de Vladímir Putin en apoyo a Pedro Castillo.

Conclusión

En síntesis, no existe ningún registro oficial que confirme que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, haya expresado su respaldo a Pedro Castillo en el contexto del juicio que enfrenta por su fallido intento de golpe de Estado. La revisión de fuentes institucionales del Gobierno ruso, la Presidencia de Rusia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa (MID Rusia) y las redes sociales del Kremlin no arrojó evidencia que sustente esa afirmación. Tampoco se encontraron notas informativas en la agencia estatal Tass que la respalden. Por ello, es falsa la versión que atribuye a Putin un pronunciamiento a favor de Castillo en el marco de su proceso judicial.

