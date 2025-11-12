Pedro Castillo postulará al Senado con Juntos por el Perú, a poco de culminar el juicio en su contra

El expresidente de la República, Pedro Castillo, será candidato al Senado por el partido político Juntos por el Perú (JPP) en las Elecciones Generales 2026. A través de la cuenta oficial de Facebook de la agrupación política, confirmaron que Castillo Terrones lanzará su candidatura con el número 1.

En diálogo con La República, el congresista Roberto Sánchez confirmó la postulación del exmandatario. Asimismo, afirmó que la candidatura de Castillo "representa el respaldo mayoritario del pueblo que sigue reclamando justicia, dignidad y libertad, tras una persecución política que todos conocemos".

Anuncia de Juntos por el Perú de la candidatura de Castillo al Senado, así como la de Roberto Sánchez a la presidencia 2026.

"Estamos convencidos de que el presidente Castillo alcanzará una votación histórica y, con ello, presidirá la nueva Cámara de Senadores, como símbolo del retorno de la voz popular a los espacios de poder", expresó.

El pasado 28 de octubre, durante la audiencia del juicio oral por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022, Castillo mostró su respaldo a la fórmula presidencial de JPP, encabezada por Sánchez Palomino, Analí Márquez y Brígida Curo. "Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el gobierno", dijo.