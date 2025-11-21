HOYSuscripcion LR Focus

Docentes del Sutep protestan dentro del Congreso contra Rospigliosi por votación de ley de pensiones

Un grupo de docentes del Sutep ingresó a Pasos Perdidos para exigir que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, programe la votación de la Ley de Pensiones Dignas.

Docentes exigen que ley se ponga en debate en Pleno del Congreso. Foto: composición LR
Un grupo de docentes del Sutep realizó una protesta dentro del Congreso para exigir que Fernando Rospigliosi someta a votación la Ley de Pensiones Dignas. Los manifestantes cuestionaron que el proyecto, destinado a mejorar la pensión de miles de trabajadores del sector Educación, siga sin ser debatido a pesar de la presión social y sindical.

Los maestros, principalmente jubilados, increparon al titular del Legislativo por mantener paralizada una norma que —según indican— busca corregir la precarización económica del magisterio retirado. También recordaron que la iniciativa ya cuenta con aprobación previa del Pleno, pero el trámite fue detenido tras la observación del Ejecutivo.

PUEDES VER: Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

La congresista Flor Pablo denunció mediante su cuenta de X la indiferencia del Congreso frente a un problema que afecta a docentes adultos mayores que viven con ingresos insuficientes. En el video publicado por ella, se observa a los educadores encadenándose a las rejas del Parlamento mientras exigen respuestas inmediatas.

El Sutep reiteró que la aprobación por insistencia es la única vía para garantizar una pensión digna para los jubilados. Señaló que la demora legislativa solo evidencia la desconexión del Congreso con las urgencias de los trabajadores del sector público.

