El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, volvió a reaparecer en público y dejar la clandestinidad, tras haber estado no habido durante meses, luego de haber sido declarado culpable en segunda instancia por difamación agravada contra un oficial de la PNP.

Arturo Fernández llegó con su computadora portátil a la sede del Poder Judicial de La Libertad, específicamente a la instancia donde se lleva a cabo el caso de Natasha Alta. En un acto de provocación, grabó el momento y lo compartió con sus seguidores, asegurando que su intención era "poner las cosas en orden" con la justicia. Según él, este paso era necesario debido a los cambios constantes de juez en las investigaciones en su contra.

"Nos encontramos aquí en Trujillo. Como ustedes verán me encuentro en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde hay jueces probos y me han dicho que ya no está la jueza, entonces estamos aquí. Estoy sano y ya no está la jueza Pajares, ahora hay más garantías", expresó Fernández