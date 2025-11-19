HOYSuscripcion LR Focus

Política

Política

Premier Ernesto Álvarez señala la extorsión como virtud de Trujillo: "Aquí nació"

Durante una visita oficial a Trujillo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que en esta ciudad peruana se originó la extorsión.

Álvarez señaló que la "virtud" de Trujillo se ha expandido hasta llegar a Lima y Callao. Foto: composición LR
Álvarez señaló que la "virtud" de Trujillo se ha expandido hasta llegar a Lima y Callao. Foto: composición LR

El premier Ernesto Álvarez generó polémica al afirmar que en Trujillo nació la extorsión en el Perú. En una declaración vía RPP durante su visita a esa ciudad, vinculó ese delito con la historia local y advirtió sobre su expansión. Álvarez sostuvo que hace más de treinta años aparecieron calcomanías en taxis Tico en Trujillo, sin que las autoridades o la sociedad dieran la importancia debida. Según él, esa modalidad de crimen se ha extendido “no solamente a Lima y Callao, sino al resto de la República por la desidia de los sucesivos gobiernos”.

Únete a nuestro canal de política y economía

Estas declaraciones se producen en un contexto crítico: Ernesto Álvarez fue nombrado primer ministro por el presidente interino José Jerí en octubre de 2025, en medio de una crisis política marcada por cuestionamientos a la legitimidad gubernamental. Al responsabilizar a Trujillo como cuna de la extorsión, Álvarez no solo señala un fenómeno criminal, sino que invoca un relato histórico para justificar la necesidad de una acción firme por parte del Estado desde la PCM.

