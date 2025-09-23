Condenan a un año de cárcel a exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, por difamación

Fernández también deberá pagar 20.000 soles de reparación civil. | Fuente: Sergio Verde / La República | Créditos: archivo LR.

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, ha sido condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio de Julio Mirillas Rodríguez, trabajador municipal.

La sentencia fue emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, el cual también dispuso la ubicación del precandidato presidencial para su internamiento en el centro penitenciario El Milagro. Asimismo, se ordenó que Fernández deberá pagar una reparación civil de S/ 20.000.

Señala a familia Acuña tras su sentencia

Por su parte, Arturo Fernández, también conocido como el Loco de Moche, a través de sus redes sociales, rechazó la sentencia emitida por la Corte y acusó públicamente a familia Acuña de estar detrás de esas decisiones.

"Bueno, hermanos, ya sabemos que es una sentencia que tiene nombre, apellido y universidad. Es increíble lo que está sucediendo. Para los amigos, todo; para los enemigos, la ley. Es un abuso total. Ya sabemos quién es el fiscal de la Nación, pues es amigo de César Acuña Peralta y Humberto Acuña Peralta", dijo Arturo Fernández.

Finalmente, el abogado del exburgomaestre de Trujillo anunció que apelarán la sentencia ante instancias superiores.