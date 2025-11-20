HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Miss México se coronó como la Miss Universo 2025
Miss México se coronó como la Miss Universo 2025      Miss México se coronó como la Miss Universo 2025      Miss México se coronó como la Miss Universo 2025      
Política

José Jerí presenta proyecto para que el Ejecutivo legisle contra la inseguridad ciudadana por un plazo de 60 días

El Ejecutivo busca tener potestad sobre normas contra la criminalidad e inseguridad ciudadana.

José Jerí presenta proyecto de ley para que el Ejecutivo legisle sobre inseguridad ciudadana
José Jerí presenta proyecto de ley para que el Ejecutivo legisle sobre inseguridad ciudadana

José Jerí presentó un proyecto de ley ante el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que el Ejecutivo tenga la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad por un lapso de 60 días. El presidente solicitó que el pedido se tramite con el carácter de "muy urgente".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La iniciativa también tiene por objeto "impulsar la economía responsable y el fortalecimiento institucional, en beneficio de la ciudadanía", según se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS

FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS
larepublica.pe

La propuesta presenta una serie de modificaciones para las tres aristas planteadas, seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

De acuerdo con el impacto cualitativo considerado en el proyecto, el fin de tales cambios es: "reforzar el marco jurídico en materia de delitos informáticos, extorsión, sicariato, secuestro y criminalidad organizada; fortalecer la prevención, investigación y sanción de los delitos, garantizando una actuación más oportuna y coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial; mejorar la gestión de internos de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario y la seguridad en establecimientos de reclusión; e incorporar mecanismos normativos que reduzcan la reincidencia delictiva y fortalezcan la protección ciudadana".

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En la sección sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, se plantean un total de 26 iniciativas.

De todas ellas, una de las principales propuestas está relacionada a la tenencia de armas de fuego. Se propone sancionar la tenencia compartida de armas, incluso si están inoperativas. El Ministerio Público será la entidad que supervise la entrega de armas incautadas por la PNP a la Sucamec. Adicionalmente, se reducirá de 3 años a 1 año el plazo para destruir armas incautadas, a fin de evitar que regresen al mercado ilegal.

También se propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de difusión de información confidencial relacionada con investigaciones penales y policiales. También se establecerá una inhabilitación especial en caso de condena por dicho delito.

Respecto a los extranjeros en el país, se plantea modificar la Ley de Refugiado a fin de "evitar la mala utilización de la figura de refugiado por parte de personas extranjeras en situación irregular en el país".

Además, se busca modificar la norma que regula delitos patrimoniales con vehículos para frenar el uso criminal de autos siniestrados y el duplicado fraudulento de placas.

Sobre las detenciones en flagrancia, el Ejecutivo propone que se autorice la revisión de equipos informáticos cuando una persona sea detenida en esa condición. Se regulará un procedimiento rápido para deslacrar, extraer y analizar información de celulares incautados en casos de extorsión, sicariato, secuestro o hechos dentro de penales.

Notas relacionadas
Gobierno de José Jerí oficializa extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

Gobierno de José Jerí oficializa extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

LEER MÁS
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS
Fernando Olivera sobre José Jerí: “Es el representante del Congreso de la corrupción”

Fernando Olivera sobre José Jerí: “Es el representante del Congreso de la corrupción”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS
Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

LEER MÁS
Pleno rechaza admitir a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón por invitar a Raúl Noblecilla en el Congreso

Pleno rechaza admitir a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón por invitar a Raúl Noblecilla en el Congreso

LEER MÁS
Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
José Antonio Kast lanza mensaje desde la frontera de Perú a inmigrantes: "Tienen 111 días para dejar Chile"

José Antonio Kast lanza mensaje desde la frontera de Perú a inmigrantes: "Tienen 111 días para dejar Chile"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025