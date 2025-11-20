Fernando Olivera sobre José Jerí: “Es el representante del Congreso de la corrupción”

En 'La verdad a fondo', el periodista Pedro Salinas entrevistó al precandidato presidencial por el partido Frente Esperanza, Fernando Olivera, quien partió diciendo que el presidente José Jerí “forma parte de un partido de la corrupción”. “Él es el representante del Congreso de la corrupción. Tanto él como su asistente, y todo el mundo, ven crecer su patrimonio y ahora mismo están haciendo todas las leyes de los lobbys para llevarse su CTS de la corrupción, millones a costa de nosotros”, refirió el exministro.

Olivera fue enfático al decir que se necesita tener nuevas fuerzas armadas, una nueva Policía Nacional y un nuevo servicio de inteligencia. En tanto, cuestionó, por ejemplo, que la policía recientemente haya quemado armas incautadas y que aparentemente “estaban operativas”, sabiendo que estas son necesarias para “combatir el crimen”.

Y en cuanto a la fuerza aérea, la acusó de que, en lugar de defender “nuestra soberanía”, esta funciona para los “narcos”. “Entran y salen las avionetas con cocaína, y también los buques cargados de droga, pero no pasa nada”, manifestó el líder de Frente Esperanza.

Por otro lado, el excongresista anunció que haría cambios en la Constitución el mismo 28 de julio, en caso de que asumiera la Presidencia de la República, y que al Parlamento le daría un plazo de 60 días. “A mí no me van a neutralizar los cambios radicales que vamos a plantear, incluyendo los que tiene que haber en el Congreso, como la revocatoria de los congresistas y del propio presidente del Perú, si no cumplen lo que prometen”, reveló Olivera y añadió que “hay que dar el ejemplo”.