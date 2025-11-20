HOYSuscripcion LR Focus

Juliana Oxenford arremete contra Rospigliosi: “Él es el presidente de facto del país”

La conductora de 'Arde Troya' criticó el incremento del presupuesto del Congreso para 2026, con un alza de S/356 millones, y dijo así que son los parlamentarios quienes "gobiernan" el Perú.

La periodista cuestionó al presidente del Congreso: "Ni Jerí se atrevió a tanto". Foto: composición LR
Juliana Oxenford en su programa de hoy se refirió al incremento del presupuesto planteado por el Parlamento para el 2026, con una cifra de S/1.768 millones, que comparada con este año representaría S/356 millones más. “Se tiran todo el billete cuando la gente realmente se mira los bolsillos y dice ‘¿cómo es posible?, si yo cada vez tengo menos’. Y es que son ellos los que gobiernan, es Fernando Rospigliosi el presidente de facto del Perú, y si queda alguna duda, yo creo que basta con escuchar sus declaraciones… Ni Jerí se atreve a tanto, solo le falta remangarse la camisa”, expuso la conductora y agregó que nos encontramos en el “peor momento de la historia políticamente hablando”.

En tanto, no dejó de comentar el hecho de que el Congreso no haya logrado inhabilitar a Betssy Chávez por el intento de golpe de Estado en el gobierno de Castillo, lo que para Oxenford no tiene sentido ya que la exministra no podría ni tendría ganas de postular debido a que se encuentra asilada en la Embajada de México y solo estaría esperando el salvoconducto. “El Congreso, por este caso, declaró a la presidenta mexicana non grata, pero los no gratos son ellos y ya queremos que se larguen, no tener que verles la cara y que se vayan a la cárcel”, refutó la periodista.

Asimismo, luego de haberse anunciado algunas polémicas candidaturas de la farándula para acceder a un escaño dentro del Congreso el próximo año, Juliana Oxenford mencionó a Richard Swing, quien se lanzará por el partido Demócrata Verde, y también a la joven que fuera relacionada con el expresidente Martín Vizcarra, Zully Pinchi. “Vamos a tener de todo: Florcita ya está de precandidata, Cueva, Pamela López y van a ir apareciendo otros más, incluso candidatos a la Presidencia de la República. Por eso, yo soy de la idea de que vamos a tener un outsider… Todo puede pasar con estos porcentajes tan bajos”, manifestó la periodista y volvió a pedir que esta vez votemos bien.  

Por otro lado, la conductora de ‘Arde Troya’ habló de Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, a quien le allanaron su vivienda tras haber sido involucrado en el caso Frigoinca y conocerse que recibió coimas de hasta S/77.000 de parte de Nilo Burga en el año 2023. “Se habla de un presunto ‘soplo’, que la policía les habría dicho a él y al otro que estaban buscando, que es el director regional de Salud de La Libertad, que estaban yendo por ellos y era momento de desaparecer (...) Los dos se encuentran no habidos. ¿Cómo sabían que se iba a aparecer la autoridad?, cuestionó Oxenford. 

