Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

La congresista Kira Alcarraz ha confirmado su salida de la bancada de Podemos Perú, liderada por José Luna. Tras oficializar su renuncia el pasado 9 de noviembre, Alcarraz recalcó en sus redes sociales que ya no forma parte del grupo parlamentario.

Según explicó la legisladora, su decisión responde al respeto por su libertad de elección y a la coherencia con sus principios. También afirmó que, dentro de la bancada, se registraron diversos actos que evidenciaban falta de coherencia, compromiso y lealtad. Por su parte, la bancada oficial de Podemos Perú no se ha pronunciado al respecto.

Comunicado de Kira Alcarraz | Foto: X.

Como se recuerda, Podemos Perú fue la segunda bancada en la que militó durante el presente periodo legislativo. Entre 2021 y 2022, Alcarraz integró la bancada de Somos Perú, el grupo con el que ingresó al Congreso. Sin embargo, tras la llegada de Esdras Medina a esa agrupación, decidió retirarse del partido del corazón.

Hace apenas un mes, Podemos Perú inició una investigación contra la legisladora debido a una agresión verbal cometida contra una periodista. Además, a raíz del reportaje elaborado por dicha comunicadora, Alcarraz también es investigada por contratar al novio de su hija como coordinador parlamentario de su despacho, lo que podría constituir un caso de nepotismo o aprovechamiento indebido del cargo.