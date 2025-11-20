HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Presentación X edición del sector Gas Natural

Política

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Alcarraz argumenta que su decisión se basa en el respeto a su libertad de elección y en mantener coherencia con sus principios, citando falta de compromiso en el grupo.

Kira Alcarraz renuncia a Podemos Perú | Composición: LR.
Kira Alcarraz renuncia a Podemos Perú | Composición: LR.

La congresista Kira Alcarraz ha confirmado su salida de la bancada de Podemos Perú, liderada por José Luna. Tras oficializar su renuncia el pasado 9 de noviembre, Alcarraz recalcó en sus redes sociales que ya no forma parte del grupo parlamentario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según explicó la legisladora, su decisión responde al respeto por su libertad de elección y a la coherencia con sus principios. También afirmó que, dentro de la bancada, se registraron diversos actos que evidenciaban falta de coherencia, compromiso y lealtad. Por su parte, la bancada oficial de Podemos Perú no se ha pronunciado al respecto.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Comunicado de Kira Alcarraz | Foto: X.

Comunicado de Kira Alcarraz | Foto: X.

PUEDES VER: Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

lr.pe

Como se recuerda, Podemos Perú fue la segunda bancada en la que militó durante el presente periodo legislativo. Entre 2021 y 2022, Alcarraz integró la bancada de Somos Perú, el grupo con el que ingresó al Congreso. Sin embargo, tras la llegada de Esdras Medina a esa agrupación, decidió retirarse del partido del corazón.

Hace apenas un mes, Podemos Perú inició una investigación contra la legisladora debido a una agresión verbal cometida contra una periodista. Además, a raíz del reportaje elaborado por dicha comunicadora, Alcarraz también es investigada por contratar al novio de su hija como coordinador parlamentario de su despacho, lo que podría constituir un caso de nepotismo o aprovechamiento indebido del cargo.

PUEDES VER: Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

lr.pe
Notas relacionadas
Reinfo: avanza en el Congreso dictamen para ampliar registro en favor de mineros artesanales

Reinfo: avanza en el Congreso dictamen para ampliar registro en favor de mineros artesanales

LEER MÁS
Congreso: demandan que dictamen para ampliar Reinfo hasta 2027 sea priorizado en el Pleno

Congreso: demandan que dictamen para ampliar Reinfo hasta 2027 sea priorizado en el Pleno

LEER MÁS
Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía

LEER MÁS
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

Política

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Rutas de Lima: Corte de New York autoriza al Perú indagar sobre el financiamiento de la concesión

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Rutas de Lima: Corte de New York autoriza al Perú indagar sobre el financiamiento de la concesión

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025