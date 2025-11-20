Gobierno de José Jerí oficializa extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

José Jerí modificó decreto supremo que dicta estado de emergencia | Composición: Betssy De Los Santos | Composición: LR.

El Gobierno ha oficializado, a través del Decreto Supremo N.° 132-2025-PCM publicado en El Peruano, la prórroga del estado de emergencia en la ciudad de Lima Metropolitana y la provincia del Callao por 30 días, con efecto desde el 21 de noviembre de 2025.

Durante este período, la Policía Nacional del Perú liderará las operaciones de orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, estableciendo las zonas de intervención con base en inteligencia, mapas del delito y estadísticas.

Además, se mantiene la exigencia de autorización previa para actividades públicas masivas (religiosas, culturales, deportivas), mientras que los eventos de menor escala podrán realizarse sin trámite previo.

La prórroga también contempla la posibilidad de restringir o suspender temporariamente derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal.

Cabe recordar que este estado de emergencia se había establecido inicialmente el 22 de octubre para un periodo de 30 días, tiempo durante el cual el Presidente José Jerí encabezó operativos, patrullajes y reuniones con autoridades locales con el fin de reforzar la seguridad ciudadana.