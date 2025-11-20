Pleno rechaza admitir a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón por invitar a Raúl Noblecilla en el Congreso
La moción de censura fue impulsada por Renovación Popular argumentando que Noblecilla no contaba con habilitación vigente del Colegio de Abogados de Lima para ejercer la defensa legal.
El Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura contra el segundo vicepresidente del Parlamento Waldemar Cerrón por invitar a Raúl Noblecilla a participar en la sesión de la Comisión Permanente este jueves 20. En el oficio responsabilizaban a Cerrón de no cautelar la imparcialidad ni el respeto institucional durante la sesión en la que se debatió la inhabilitación de Betssy Chávez.
¿Por qué se presentó una moción de censura contra Waldemar Cerrón?
La moción sostiene que tal información estaba disponible en la plataforma pública del CAL, por lo que demandan que se retire la confianza a Cerrón en su calidad de segundo vicepresidente del Legislativo.