César Hinostroza: Gobierno oficializa su extradición desde Bélgica para ser procesado por delito de corrupción

El Gobierno formalizó de extradición del exjuez supremo, César Hinostroza, luego de que la Corte Suprema aprobara la solicitud y la Comisión de Extradiciones emitiera su informe. El decreto supremo lleva la firma del presidente José Jerí y los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores.

César Hinostroza se encuentra prófugo del Perú por el caso Los Cuellos Blancos. Foto: composición/La Repúbica.

El Gobierno de José Jerí oficializó este jueves 20 de noviembre el pedido de extradición del exjuez supremo, César Hinostroza, desde Bélgica al Perú. Esta decisión se da para que pueda ser procesado en territorio peruano en el marco de las investigaciones por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto por el presunto delito de cohecho (soborno), uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.

La decisión fue formalizada en el diario el peruano a través de la resolución suprema N.º 256-2025-JUS, que cuenta con la rúbrica del presidente Jerí y los ministros de Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, Walter Martínez y Hugo de Zela.

El 1 de octubre de este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó que la solicitud de extradición de Hinostroza Pariachi, formulada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.

Además, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas emitió un informe para sustentar el pedido de extradición.

La imagen de Hinostroza aumentó luego de que se difundieran audios que revelaban presuntas coordinaciones ilícitas en el Poder Judicial. En uno de estos, se le escucha referirse a un caso de violación de una menor de edad.

"11 añitos, está desflorada… voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?", expresó.

Como consecuencia, en 2018 se implementó una reforma judicial de emergencia, se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura (exCNM, ahora Junta Nacional de Justicia - JNJ) y se iniciaron diversas investigaciones por corrupción en los niveles más altos del sistema judicial.

Antes de que avanzara el proceso judicial en su contra, Hinostroza huyó del país. En octubre de 2018, cruzó la frontera de Tumbes hacia Ecuador, pese a existir una orden de impedimento de salida. Desde Ecuador, viajó a España, país en el que inicialmente solicitó asilo y, posteriormente, se trasladó a Bélgica, donde está ahora.

