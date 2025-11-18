En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR

En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso tiene en sus manos el futuro de Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo. Este miércoles 19 de noviembre, a las tres de la tarde, los parlamentarios debatirán y votarán el informe de la Comisión Permanente que recomienda su inhabilitación de la función pública por un periodo de 10 años.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El Legislativo busca imponer la máxima sanción contra la ex primera ministra debido al intento de golpe de Estado que ocurrió el 7 de diciembre del 2022.

TE RECOMENDAMOS BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En caso el Parlamento apruebe el informe de la denuncia constitucional N.º 351 presentado por la congresista Patricia Chirinos, Chávez Chino quedará impedida de postular a las Elecciones 2026.

PUEDES VER: JNJ busca frenar regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía: presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC

Según la denuncia constitucional N° 351 presentada por Chirinos, se alega que la exministra habría violado los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política al presuntamente involucrarse en las acciones previas y posteriores al intento de golpe de Estado.

Como se recuerda en septiembre de este año, la Comisión Permanente aprobó con 17 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones el informe proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que propone dicha sanción contra Chávez.

Antes de la votación y la presentación de la defensa legal de la excongresista, los integrantes de la Comisión Permanente deberán sustentar el pedido del informe. Luego de ello, los abogados harán el uso de la palabra antes de que sea sometido a debate y votación.

Es preciso resaltar que ninguno de los congresistas que votó en la SAC podrá hacerlo durante la sesión del Pleno, según lo establecido en el Reglamento del Congreso.

PUEDES VER: Gobierno de Lula da Silva gastó más de S/200.000 en traslado de Nadine Heredia a Brasil

Agenda del Pleno del Congreso. Se programó el debate de la inhabilitación contra Betssy Chávez

Betssy Chávez: exministra afrontará un proceso de inhabilitación mientras se encuentra asilada

La exministra afrontará el debate y votación de su inhabilitación en el Congreso mientras se encuentra asilada en la Embajada de México, a la espera del salvoconducto que pueda entregarle el Gobierno de José Jerí para abandonar el país.

En paralelo, Chávez también lleva un proceso judicial en su contra por el intento de golpe de Estado por el presunto delito de rebelión. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 26 años de pena privativa de la libertad.

De hecho, el juicio oral está por culminar y emitirse una sentencia en el mes de diciembre debido a que se encuentra en su última etapa: en la intervención de los acusados para que puedan defenderse por última vez.