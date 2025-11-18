HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

El futuro de Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, en manos del Congreso. El miércoles 19 de noviembre, los parlamentarios debatirán el informe de la Comisión Permanente que plantea inhabilitarla por 10 años por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

En paralelo, Betssy Chávez afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión, mientras se encuentra asilada en la Embajada de México. Foto: Composición/LR
El Pleno del Congreso tiene en sus manos el futuro de Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo. Este miércoles 19 de noviembre, a las tres de la tarde, los parlamentarios debatirán y votarán el informe de la Comisión Permanente que recomienda su inhabilitación de la función pública por un periodo de 10 años.

El Legislativo busca imponer la máxima sanción contra la ex primera ministra debido al intento de golpe de Estado que ocurrió el 7 de diciembre del 2022.

En caso el Parlamento apruebe el informe de la denuncia constitucional N.º 351 presentado por la congresista Patricia Chirinos, Chávez Chino quedará impedida de postular a las Elecciones 2026.

Según la denuncia constitucional N° 351 presentada por Chirinos, se alega que la exministra habría violado los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política al presuntamente involucrarse en las acciones previas y posteriores al intento de golpe de Estado.

Como se recuerda en septiembre de este año, la Comisión Permanente aprobó con 17 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones el informe proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que propone dicha sanción contra Chávez.

Antes de la votación y la presentación de la defensa legal de la excongresista, los integrantes de la Comisión Permanente deberán sustentar el pedido del informe. Luego de ello, los abogados harán el uso de la palabra antes de que sea sometido a debate y votación.

Es preciso resaltar que ninguno de los congresistas que votó en la SAC podrá hacerlo durante la sesión del Pleno, según lo establecido en el Reglamento del Congreso.

Agenda del Pleno del Congreso. Se programó el debate de la inhabilitación contra Betssy Chávez

Betssy Chávez: exministra afrontará un proceso de inhabilitación mientras se encuentra asilada

La exministra afrontará el debate y votación de su inhabilitación en el Congreso mientras se encuentra asilada en la Embajada de México, a la espera del salvoconducto que pueda entregarle el Gobierno de José Jerí para abandonar el país.

En paralelo, Chávez también lleva un proceso judicial en su contra por el intento de golpe de Estado por el presunto delito de rebelión. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 26 años de pena privativa de la libertad.

De hecho, el juicio oral está por culminar y emitirse una sentencia en el mes de diciembre debido a que se encuentra en su última etapa: en la intervención de los acusados para que puedan defenderse por última vez.

Fin del juicio oral: sentencia de Pedro Castillo se conocería en diciembre

Luz Pacheco quita responsabilidad al Tribunal Constitucional por asilo de Betssy Chávez

Fiscalía pide 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Vladimir Cerrón se aprovecha de la salud de un policía para exigir su libertad: "Lo opero si revisan mi situación judicial"

JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Embargan inmueble valorizado en S/200 mil a suspendida congresista Cordero Jon Tay: será garantía por reparación civil

