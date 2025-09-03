Este miércoles 3 de septiembre, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata de Betssy Chávez al declarar fundado el habeas corpus presentado por la defensa legal de la exministra de Pedro Castillo, con el que se buscó anular los 18 meses de prisión preventiva en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La razón de este recurso fue porque, según los abogados de Chávez, su detención fue arbitraria.

El 24 de julio, el TC revisó el recurso que presentó la defensa de Chávez, en el que se argumentó que la prisión preventiva en su contra había culminado el 19 de diciembre del 2024, luego de que la excongresista se entregó el 23 de junio del 2023. Asimismo, sostuvieron que la audiencia para prolongar la medida restrictiva fue el 27 de ese mismo mes. Por ello, los abogados Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela indicaron que la detención contra su patrocinada fue arbitraria.

Con la finalidad de asegurar la participación de Chávez Chino en el proceso judicial que se le sigue en su contra por el presunto delito de Rebelión, el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial tomar las medidas necesarias para que la exministra asistas a las diligencias fiscales y al juicio oral.

Otro de los argumentos que usó la defensa legal de la exministra fue que su cliente es una "paciente de cirugía bariátrica que requiere una alimentación nutricional especial y que no es atendida por el Penal Anexo Mujeres". Asimismo, alertaron que Betssy Chávez fue víctima del hacinamiento en el penal y que "ha llegado a dormir en el piso sin mayor contemplación".

Noticia en desarrollo...