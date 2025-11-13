Este jueves 13 de noviembre, Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, renunció a su defensa tras denunciar no poder comunicarse con ella por encontrarse asilada en México debido a que se rompieron las relaciones diplomáticas con el país de Claudia Sheinbaum. Asimismo, denunció que el proceso en contra de la ex ministra de Pedro Castillo no cuenta con estándares mínimos de una democracia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Las razones jurídicas están contaminadas por lo que tengo derecho a denunciar lo que considero un juicio que no ha cumplido con los mínimos estándares de una demoracia. Llevamos nueve meses de gestación de lo que considero un juicio arbitrario en el que no deberían estar sentados jueces supremos provisionales ni un fiscal supremo ni mucho menos el presidente de la República que, a mi criterio, como el de muchos peruanos, no solamente es un secuestrado político sino una víctima de los grupos de poder", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Ella ya es una asilada política, hizo uso de una institución democrática y reconocida universalmente. Betssy Chávez ya no puede ser alcanzada por la persecución política, ya está fuera del alcance, esas son las razones por las cuales yo he perdido comunicación, esta dictadura al perder relaciones con México ya los ha expulsado, lo que me impide tener comunicación con ella .(..) es una condena anunciada", agregó.

La dimisión de Noblecilla se produce cerca de la recta final del juicio oral y en una fecha clave, pues este jueves 13 de noviembre a las 3 pm el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, que acusa a la ex primera ministra de incumplir reiteradamente las reglas de conducta y de mantener un evidente peligro de fuga al permanecer asilada en la sede diplomática mexicana desde el 4 de noviembre.

En tanto, la investigación contra Betssy Chávez, por presuntos delitos de rebelión y conspiración vinculados al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, continúa mientras la exfuncionaria permanece bajo protección diplomática.