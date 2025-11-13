Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El fiscal Germán Juárez Atoche presentó sus alegatos finales contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por presuntos cobros de coimas. Según la tesis del Ministerio Público, el exmandatario habría recibido S/1 millón para las adjudicaciones de los proyectos.
La Fiscalía ratificó este jueves 13 de noviembre su pedido de 15 años de prisión efectiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014). Además, el Ministerio Público solicitó 9 años de inhabilitación para que el exmandatario no pueda ejercer ningún cargo público.
