Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra habría recibido un millón de soles en coimas para adjudicar proyectos en Moquegua. Foto: Andina

La Fiscalía ratificó este jueves 13 de noviembre su pedido de 15 años de prisión efectiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014). Además, el Ministerio Público solicitó 9 años de inhabilitación para que el exmandatario no pueda ejercer ningún cargo público.

Noticia en desarrollo...