Fiscales cesadas de su cargo apuntan contra el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez: "Se ha cometido una gran injusticia"

Un reportaje de Punto Final dio nuevos detalles sobre la reciente salida de Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La remoción de ambas fiscales ha generado preocupación entre expertos y sectores de la justicia. Ambas fiscales encabezaban esta unidad cuando estaban cerca de presentar acusaciones significativas en el caso Cuellos Blancos del Puerto, que involucra a altos funcionarios, incluido el fiscal supremo Tomás Gálvez. Una de ellas ocupaba el cargo de fiscal provisional y la otra, el de fiscal adjunta.

Alejandra Cárdenas cuestionó la legalidad de su cese y sostuvo que las causas esgrimidas para removerla no tienen sustento: "Las causas que indica en su resolución no son válidas ni legales", afirmó. Sin embargo, la fiscal aclaró que no puede asegurar que Gálvez la haya apartado específicamente para evitar que la acusación en su contra proceda.

Carolina Delgado, por su parte, afirmó sentirse afectada personalmente y profesionalmente. "He sentido que se ha cometido una gran injusticia y que se ha dañado mi trayectoria en el Ministerio Público. La existencia de la carpeta sale a la luz a raíz de la propia resolución del doctor Gálvez", indicó, en referencia a una documentación solicitada durante su gestión.

La fiscal explicó que la razón formal de su retiro fue la remisión de dicha carpeta a otro estamento de la Fiscalía. "El oficio en sí es un acto administrativo de mero trámite. No tiene ningún efecto jurídico. No se podría decir que le estoy atribuyendo alguna competencia", declaró, posición respaldada por expertos como José Ugaz, exprocurador del Estado.

Vale mencionar que Cárdenas también llevaba adelante una investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunto plagio de su tesis. "Pedí a la Corte Suprema que señalen fecha para esa audiencia. Llevaba más de 8 o 9 meses de retraso. Pido celeridad y a los pocos días sale mi cese", señaló al programa domincal, subrayando la coincidencia temporal entre su solicitud y la decisión de su destitución.

Tomás Gálvez y sus implicancias en el Caso 'Cuellos Blancos del Puerto'

Tomás Gálvez, señalado por investigaciones de corrupción, habría mantenido negociaciones irregulares con el Consejo Nacional de la Magistratura para lograr su ascenso a fiscal supremo. Entre las personas con las que se habría reunido figuran Orlando Velásquez e Iván Noguera, todos vinculados al caso Cuellos Blancos del Puerto. Según recientes declaraciones de Noguera, publicadas por el portal 'Epicentro', Gálvez sí mantuvo reuniones con fines ilegales.

Consultado por el dominical sobre la remoción de Delgado y Cárdenas, Gálvez respondió de manera tajante: "No puedo hablar. Pero te digo, fiscales que desconocen la función y se dedican a armar muñecos no pueden ser promovidas", apuntó el actual fiscal de la Nación.