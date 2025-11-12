HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Martín Vizcarra en recta final de su juicio: Fiscalía presentará alegatos finales este jueves 13 de noviembre

El expresidente afronta la etapa decisiva del proceso por las presuntas coimas recibidas cuando fue gobernador de Moquegua. La Fiscalía solicita una condena de 15 años de cárcel por el delito de cohecho, mientras que la Procuraduría reclama más de S/4,6 millones como reparación civil.

Martín Vizcarra es investigado por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Foto: Andina
Martín Vizcarra es investigado por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Foto: Andina

El juicio contra Martín Vizcarra por presuntos sobornos de constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua entra en su fase final este jueves 13 de noviembre. La Fiscalía, representado por el fiscal Germán Juárez, presentará sus alegatos finales ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, durante la audiencia del proceso que lleva más de un año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La audiencia está programada para las 8:30 de la mañana y, según lo dispuesto por la jueza Fernanda Ayasta, cada una de las partes —Fiscalía, Procuraduría y defensa del exmandatario— dispondrá de una hora y media para exponer sus argumentos. Con ello, el proceso por las presuntas coimas vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua se acerca a su conclusión.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

lr.pe

Para el jueves 20 de noviembre se fijó la siguiente sesión, en la que intervendrán los terceros civilmente responsables y el propio Vizcarra, quien ejercerá su “defensa material”, es decir, su última oportunidad para dirigirse directamente al tribunal antes de la sentencia. La defensa busca desacreditar la tesis fiscal que sostiene que el exgobernador recibió pagos ilegales de las empresas Obrainsa e ICCGSA.

La Fiscalía acusa al exjefe de Estado de haber cobrado S/2,3 millones en sobornos: un millón por la adjudicación de Lomas de Ilo y 1,3 millones por el Hospital de Moquegua. Por estos hechos, se le imputa el delito de cohecho pasivo propio, y se solicita una condena de 15 años de prisión. La Procuraduría Pública exige más de S/4,6 millones de reparación civil en favor del Estado.

PUEDES VER: Subcomisión del Congreso aprueba informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso 'Vacunagate'

lr.pe

Los proyectos bajo sospecha: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El caso Lomas de Ilo está vinculado a la empresa Obrainsa, que, según la investigación, habría pagado S/1 millón a Martín Vizcarra a cambio de la adjudicación del proyecto de irrigación. En tanto, la compañía ICCGSA habría entregado S/1,3 millones por la buena pro del Hospital de Moquegua, obras ejecutadas durante su gestión regional. Ambas constructoras también son investigadas en otros procesos de corrupción.

Vizcarra ha negado de forma reiterada todas las imputaciones. Su defensa sostiene que no existen pruebas directas que lo vinculen con los pagos ilícitos y acusa a la Fiscalía de construir un caso basado en testimonios inconsistentes. Vizcarra ha insistido en que las acusaciones forman parte de una campaña para desacreditarlo políticamente tras su salida del poder en 2020.

De ser hallado culpable, Martín Vizcarra podría enfrentar una pena efectiva y quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos. El fallo se conocerá después de escuchar los alegatos finales y la última palabra del acusado, en las siguientes semanas.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

LEER MÁS
Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Martín Vizcarra fuera de las elecciones 2026: ONPE elimina su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

LEER MÁS
Subcomisión del Congreso aprueba informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso 'Vacunagate'

Subcomisión del Congreso aprueba informe final que acusa a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti por caso 'Vacunagate'

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

Rosa María Palacios a José Jerí: “Compórtese como un presidente de la República y no como un palomilla de Twitter”

LEER MÁS
Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

Sospecha de simulación en compra de 40,000 raciones de alimentos

LEER MÁS
Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

LEER MÁS
Húsares de Junín vigilan la Plaza de Armas de Lima en medio de inseguridad ciudadana

Húsares de Junín vigilan la Plaza de Armas de Lima en medio de inseguridad ciudadana

LEER MÁS
José Jerí canta al mismo estilo de Dina Boluarte: captan a presidente coreando canción de Soda Stereo

José Jerí canta al mismo estilo de Dina Boluarte: captan a presidente coreando canción de Soda Stereo

LEER MÁS
¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025