HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 13 de noviembre | LR+ Noticias

Política

Martín Vizcarra descarta asilarse ante eventual condena en su contra: "No hay posibilidad en absoluto"

El expresidente aseguró que asistirá a la lectura de sentencia del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el cual la Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra.

Martín Vizcarra descarta asilarse ante eventual condena en su contra: "No hay posibilidad en absoluto"
Martín Vizcarra descarta asilarse ante eventual condena en su contra: "No hay posibilidad en absoluto"

El expresidente Martín Vizcarra descartó el asilo diplomático ante una eventual condena en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Asimismo, aseguró que se presentará en la lectura de sentencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"(¿No se va a asilar?) Jamás, jamás, jamás. No hemos hecho ninguna gestión. Lo digo categóricamente. No hay posibilidad de asilo en absoluto. Pueden ver eso con cualquier embajada o miembro diplomático de países vecinos o ajenos que no hemos gestionado nada", indicó.

TE RECOMENDAMOS

HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, descalificó la presentación del procurador y consideró que no era propia de un juicio sino de "la plaza San Martín". “Yo escuchaba al procurador y con el respeto que se merece era una postura nada profesional (…) parecía que se ha equivocado, aquí cerquita queda la plaza San Martín, no parecía de una sala judicial. Hablar y hablar sin ningún sustento”, anotó.

PUEDES VER: Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

lr.pe

También, informó que continuará con sus labores dentro de Perú Primero, pues su inhabilitación no le impide ello. “Soy jefe nacional de campaña del partido Perú Primero, voy acompañar y voy a estar con todos los candidatos (…) para ser jefe de campaña no necesito estar habilitado, pero sin embargo, todavía estamos a la espera de la respuesta de la corte interamericana de derechos humanos, todavía hay un plazo de un proceso interno”, indicó.

Por su parte, la defensa legal de Vizcarra también restó importancia a la presentación del procurador. “No se dejó entender muy bien, nosotros creemos que, incluso en un escenario negativo que no va ocurrir, es que el comportamiento del señor Vizcarra demuestra que no existe ningún peligro de fuga”, refirió a la prensa.

Respaldó la posición de su cliente y aseguró que estará presente en la lectura del juicio. “La próxima sesión está obligado a venir porque corresponde a su autodefensa (…) su voluntad siempre ha sido y siempre será de sometimiento a las decisiones jurisdiccionales”, manifestó.

PUEDES VER: Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin limpia a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

lr.pe

Fiscalía pide 15 años de prisión contra Martín Vizcarra

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, sustentó que Vizcarra incurrió en el delito de cohecho pasivo propio. El Ministerio Público pide 6 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua, sumando un total de 15 años de prisión. También solicitó una inhabilitación por 9 años para ejercer funciones públicas.

El juicio oral ingresó así a su fase final ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde el jueves 20 de noviembre la defensa de Vizcarra presentará sus alegatos.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Alegatos de la defensa del expresidente se presentarán el próximo jueves 20 de noviembre

Martín Vizcarra: Alegatos de la defensa del expresidente se presentarán el próximo jueves 20 de noviembre

LEER MÁS
Martín Vizcarra en recta final de su juicio: Fiscalía presentará alegatos finales este jueves 13 de noviembre

Martín Vizcarra en recta final de su juicio: Fiscalía presentará alegatos finales este jueves 13 de noviembre

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

Delia Espinoza desiste y anuncia que no se presentará en el Ministerio Público: "Por respeto a la institución y los fiscales"

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: Fiscalía ratifica su pedido de 15 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin limpia a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin limpia a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

LEER MÁS
José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

LEER MÁS
Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

LEER MÁS
Alex Kouri no postulará en Elecciones 2026: Poder Judicial ratifica inhabilitación del exgobernador del Callao

Alex Kouri no postulará en Elecciones 2026: Poder Judicial ratifica inhabilitación del exgobernador del Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Paro de transportistas EN VIVO 14 de noviembre: suspenden clases presenciales en colegios de Lima y Callao

Metropolitano cerró temporalmente estaciones del Centro de Lima por paro nacional del Sutep

Política

Pedro Castillo tras denunciar a 100 congresistas y Dina Boluarte: "Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos"

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin limpia a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra descarta asilarse ante eventual condena en su contra: "No hay posibilidad en absoluto"

Pedro Castillo tras denunciar a 100 congresistas y Dina Boluarte: "Violaron la ley, pisotearon el voto de los peruanos"

José Jerí: Rafael Vela afirma que su suspensión se coordinó desde el despacho del actual presidente del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025