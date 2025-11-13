Martín Vizcarra descarta asilarse ante eventual condena en su contra: "No hay posibilidad en absoluto"

El expresidente Martín Vizcarra descartó el asilo diplomático ante una eventual condena en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Asimismo, aseguró que se presentará en la lectura de sentencia.

"(¿No se va a asilar?) Jamás, jamás, jamás. No hemos hecho ninguna gestión. Lo digo categóricamente. No hay posibilidad de asilo en absoluto. Pueden ver eso con cualquier embajada o miembro diplomático de países vecinos o ajenos que no hemos gestionado nada", indicó.

Además, descalificó la presentación del procurador y consideró que no era propia de un juicio sino de "la plaza San Martín". “Yo escuchaba al procurador y con el respeto que se merece era una postura nada profesional (…) parecía que se ha equivocado, aquí cerquita queda la plaza San Martín, no parecía de una sala judicial. Hablar y hablar sin ningún sustento”, anotó.

También, informó que continuará con sus labores dentro de Perú Primero, pues su inhabilitación no le impide ello. “Soy jefe nacional de campaña del partido Perú Primero, voy acompañar y voy a estar con todos los candidatos (…) para ser jefe de campaña no necesito estar habilitado, pero sin embargo, todavía estamos a la espera de la respuesta de la corte interamericana de derechos humanos, todavía hay un plazo de un proceso interno”, indicó.

Por su parte, la defensa legal de Vizcarra también restó importancia a la presentación del procurador. “No se dejó entender muy bien, nosotros creemos que, incluso en un escenario negativo que no va ocurrir, es que el comportamiento del señor Vizcarra demuestra que no existe ningún peligro de fuga”, refirió a la prensa.

Respaldó la posición de su cliente y aseguró que estará presente en la lectura del juicio. “La próxima sesión está obligado a venir porque corresponde a su autodefensa (…) su voluntad siempre ha sido y siempre será de sometimiento a las decisiones jurisdiccionales”, manifestó.

Fiscalía pide 15 años de prisión contra Martín Vizcarra

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, sustentó que Vizcarra incurrió en el delito de cohecho pasivo propio. El Ministerio Público pide 6 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua, sumando un total de 15 años de prisión. También solicitó una inhabilitación por 9 años para ejercer funciones públicas.

El juicio oral ingresó así a su fase final ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, donde el jueves 20 de noviembre la defensa de Vizcarra presentará sus alegatos.