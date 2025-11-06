La ganadora del Premio Nobel de la Paz se pronunció durante el segundo día del CADE 2025. Foto: Composición/LR

La ganadora del Premio Nobel de la Paz se pronunció durante el segundo día del CADE 2025. Foto: Composición/LR

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, participó en el segundo día del CADE Ejecutivos, un foro empresarial que es organizado por IPAE Acción Empresarial, y que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Lima.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante su intervención de manera virtual desde Caracas, Venezuela, Machado envió un mensaje al Perú previo a las Elecciones Generales 2026, en las que se elegirá al futuro presidente, Congreso bicameral y Parlamento Andino. En ese sentido, la activista venezolana instó a los peruanos a elegir bien y entender los riesgos del populismo político.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Caso Anguía: Fiscalía pide al Poder Judicial ampliar 36 meses la investigación contra esposa de Pedro Castillo

"Aquellos que todavía tienen el privilegio de vivir en democracias tienen que elegir bien. Y elegir bien significa entender los riesgos del populismo y de las ideas destinadas al fracaso y a la miseria y a la violencia, y reafirmar el valor del mérito de la ley, del esfuerzo honesto y productivo", expresó.

En esa misma línea, reflexionó sobre la situación que viven los países de América Latina, en las que, según sostuvo, "algunas democracias han sido completamente destruidas".

"América Latina vive sin duda un momento decisivo y muy especialmente decisivo y muy especialmente mi país, Venezuela. En algunas de nuestras naciones las democracias han sido completamente destruidas y en otras están siendo puestas a prueba. El populismo, la corrupción, la manipulación son presentados como redentores de los son presentados como redentores de los instituciones, destruyendo la confianza y desmovilizando la esperanza", enfatizó.

María Corina Machado: "El populismo no se combate con más promesas, sino con verdad"

En otro momento de su intervención, Machado analizó las crisis que afrontan diversos países de la región debido al populismo y desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades. Por ello, aseguró que el autoritarismo gana cuando el cansancio se transforma en indiferencia.

"El populismo no se combate con más promesas, sino con verdad, con integridad y con resultados. Y aunque muchos ciudadanos se sienten cansados, frustrados, desengañados, tenemos que recordar algo esencial: cuando el cansancio o la desconfianza se transforma en indiferencia, entonces ganan los autoritarios", manifestó.

"Durante un tiempo nos dijeron que bastaba con votar, aunque no existiera justicia ni independencia institucional. Y poco a poco el poder fue capturando todo: los tribunales, los medios, las Fuerzas Armadas, la economía, todas las instituciones y las conciencias. Cada elección sin libertad fue una trampa más, hasta que un día nos despertamos sin prensa libre, ni estado derecho, ni voz", acotó.