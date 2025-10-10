María Corina Machado, la líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable lucha en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela. Machado ha mantenido viva la esperanza de una transición hacia la democracia. El Comité Noruego del Nobel destacó su dedicación para "mantener encendida la llama de la democracia" en un país sometido a un régimen autoritario, elogiando su esfuerzo por una transición pacífica y justa.

El anuncio del premio sorprendió a Machado, quien, al recibir la noticia en medio de la noche, expresó su asombro y humildad. “Oh dios mío… No tengo palabras”, dijo después de ser despertada por la llamada del comité. “Esto es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona. Ciertamente no merezco esto”, agregó, subrayando que este reconocimiento no solo es suyo, sino de toda la sociedad venezolana que ha luchado junto a ella por la libertad y la democracia.

¿Cuáles son los hitos clave que llevaron a María Corina Machado a ganar el Nobel de la Paz 2025?

María Corina Machado ha sido una figura clave en la lucha por la democracia en Venezuela. En este contexto, AFP enumeró los hitos más importantes de su carrera, que la llevaron a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

"Expropiar es robar": En 2012, María Corina Machado se destacó al criticar abiertamente la política de expropiaciones implementada por Hugo Chávez. Su firme declaración, "Expropiar es robar", generó gran impacto y la consolidó como una figura central en la oposición. No obstante, este acto de valentía le costó la destitución como diputada en 2014, luego de sus denuncias sobre las violaciones de derechos humanos durante las protestas contra Nicolás Maduro.

En 2012, María Corina Machado se destacó al criticar abiertamente la política de expropiaciones implementada por Hugo Chávez. Su firme declaración, "Expropiar es robar", generó gran impacto y la consolidó como una figura central en la oposición. No obstante, este acto de valentía le costó la destitución como diputada en 2014, luego de sus denuncias sobre las violaciones de derechos humanos durante las protestas contra Nicolás Maduro. Primarias e inhabilitación: Tras el fracaso de Juan Guaidó en su intento por derrocar a Maduro, Machado tomó la iniciativa de organizar elecciones primarias en 2023, donde obtuvo un abrumador 92% de los votos, lo que fortaleció su posición como líder de la oposición. Sin embargo, a pesar de su éxito, una inhabilitación política de 15 años le impidió postularse como candidata. Esto no la detuvo y continuó luchando por un cambio en el país.

Tras el fracaso de Juan Guaidó en su intento por derrocar a Maduro, Machado tomó la iniciativa de organizar elecciones primarias en 2023, donde obtuvo un abrumador 92% de los votos, lo que fortaleció su posición como líder de la oposición. Sin embargo, a pesar de su éxito, una inhabilitación política de 15 años le impidió postularse como candidata. Esto no la detuvo y continuó luchando por un cambio en el país. El embajador sucesor: Ante la imposibilidad de postularse, Machado decidió respaldar a Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales. Aunque no podía ser candidata, asumió un papel crucial en la campaña, viajando por Venezuela a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, aunque el proceso electoral estuvo marcado por alegaciones de fraude.

Ante la imposibilidad de postularse, Machado decidió respaldar a Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales. Aunque no podía ser candidata, asumió un papel crucial en la campaña, viajando por Venezuela a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, aunque el proceso electoral estuvo marcado por alegaciones de fraude. Las actas: Después de las elecciones, Machado publicó las actas escaneadas de las votaciones como evidencia de un posible fraude electoral, lo que desató protestas y acusaciones de corrupción dentro del proceso. Varios países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocieron los resultados oficiales.

Después de las elecciones, Machado publicó las actas escaneadas de las votaciones como evidencia de un posible fraude electoral, lo que desató protestas y acusaciones de corrupción dentro del proceso. Varios países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, no reconocieron los resultados oficiales. Clandestinidad y Nobel: En 2024, Machado se vio obligada a esconderse debido a la represión gubernamental y las amenazas. A pesar de los riesgos, continuó luchando por la democracia. En 2025, el Comité Noruego del Nobel le otorgó el Premio de la Paz, reconociendo su valentía y su persistente lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, incluso mientras permanecía en la clandestinidad.

Machado llamó a Donald Trump para dedicarle el premio Nobel de la Paz 2025

El presidente Donald Trump reaccionó con una mezcla de gratitud y humor tras el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump compartió que la líder opositora venezolana le había llamado para decirle: "Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías". Trump añadió entre risas: "No le dije 'dámelo a mí.'"

Además, Trump destacó su rol en la resolución de conflictos internacionales, afirmando: "Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones de vidas". La Casa Blanca, a través de su director de Comunicaciones, Steven Cheung, criticó al Comité Nobel por "anteponer la política a la paz", sugiriendo que Trump había sido injustamente excluido del galardón. Además señaló que Machado fue "muy amable" y que Venezuela es un "desastre".