El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Brasil destaca como el país más competitivo en 2026. | Composición LR

América Latina entrará en un nuevo ciclo económico de cara a 2026. Un reciente estudio ha identificado al país que tomará ventaja frente a sus vecinos en innovación, infraestructura, inversión y crecimiento urbano. La proyección fue presentada por el SuperSymmetry Institute durante la Cumbre Global Horasis 2025, en São Paulo.

Con base en 250 indicadores y más de 25 millones de puntos de datos, el informe anticipa que este país logrará consolidarse como el más competitivo de la región. La medición abarca variables clave como entorno empresarial, desarrollo tecnológico, resiliencia climática y atracción de capitales internacionales.

¿Cuál es el país más competitivo de América Latina en 2026?

El país que liderará la competitividad en América Latina en 2026 será Brasil. La ciudad de São Paulo encabeza el Índice de Ciudades del Sur Global, superando a otras capitales emergentes como Buenos Aires, Bombay y Manila en producto urbano bruto per cápita ajustado por paridad del poder adquisitivo (PPA).

Además, Brasil concentra el 74 % de las empresas de deep tech de América Latina y ha recibido más de 1.290 millones de dólares en inversión en inteligencia artificial. Su avance en agrotecnología, energía limpia y digitalización urbana refuerza su posición como referente competitivo regional.

Los otros países más competitivos en 2026

El estudio también destaca a Argentina, Chile, Colombia y México como actores importantes en el ecosistema competitivo latinoamericano. Cada uno muestra fortalezas particulares: Chile lidera en sostenibilidad e infraestructura digital; Colombia en innovación urbana; Argentina en recuperación económica; y México por su integración comercial con Estados Unidos.

No obstante, ninguno de estos países logra igualar la combinación de factores que posiciona a Brasil como líder absoluto en 2026. La escala de su desarrollo urbano, sumada a su capacidad de innovación tecnológica, marca una diferencia estructural.

Los países que serían menos competitivos en 2026

Las economías que quedarían rezagadas en términos de competitividad hacia 2026 comparten características como baja inversión en ciencia y tecnología, debilidad institucional y alta dependencia de materias primas. Estas condiciones limitan su capacidad para integrarse en la economía digital del sur global.

El informe advierte que, sin reformas estructurales ni impulso a la innovación, estos países enfrentarán dificultades crecientes para atraer inversión extranjera, adaptarse al cambio climático y responder a las nuevas exigencias del entorno económico internacional.